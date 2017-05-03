Ünlü kabadayı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, bir kez daha tahliye edildi. Ulus'ta bir eğlence mekanına silahla ateş açtığı gerekçesiyle "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek" suçlarından tutuklanan Onur Özbizerdik ifadesinde Hollanda’ya kızdığını söylemişti.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Onur Özbizerdik ile avukatı katıldı.

“Konsolosluğa gitmek istedim”

Duruşmada savunmasını yapan Özbizerdik, Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe üzüldüğünü ve sinirlendiğini iddia ederek, "Özellikle bayan bakanın etrafının çevrilmesi olayı beni daha fazlasıyla üzdü. Biraz da ilaç aldım. Ülkemizde çoğu zaman maç sonrasında ve düğünlerde sevinçten ateş edilir. O gün ben üzüntüden ateş etmek istedim. Biraz daha kendimi gaza getirdim. Hollanda Konsolosluğu'na gitmek istedim. Bana mani oldular. Sırf tepkimi göstermek için ruhsatsız silahımla havaya ve duvara ateş ettim" diye konuştu.

Hasımları olduğu için silah taşıdığını savunan Özbizerdik, hakkındaki suçlamanın basit bir olay olmasına rağmen medya tarafından gündeme getirildiğini öne sürerek, "Savcı ifademi almadan sorguya sevk etti. Sulh ceza hakimi tutukladı. Bana da sözlü olarak 'Sağlığın iyi değil biraz dinlen' dedi. Benim öfke kontrolü rahatsızlığım var. Ancak bu rahatsızlık akıl hastalığı seviyesinde değil. Verilecek her türlü karara razıyım." dedi.

Arabadan inmedi

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ersan Akpınar da Ulus'taki bir gece kulübünde vale olarak çalıştığını belirterek, sanığı daha önceden tanımadığını olay günü patronunun kendisinden sanığı alıp gezdirmesini istediğini aktardı.

Özbizerdik'i arabayla Kuruçeşme'ye doğru götürdüğünü dile getiren Akpınar, "Arabadayken kalabalık bir grup vardı. Onlarla konuştu. Sonra da arkadan ateş sesleri geldi. Ancak kim ateş etti bilmiyorum. Ben şok oldum. Müşterilerle ben pek konuşmam. Sanık arabadan inmedi. Onu biliyorum. Ayrıca sanık arabadayken Hollanda aleyhine laf söyledi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın tedbir mahiyetinde olması ve tutuklamada umulan amacın gerçekleşmesi nedenleriyle sanık Onur Özbizerdik’in tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Tutuklanıp serbest kalmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Onur Özbizerdik'in "korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Özbizerdik daha önce de benzer suçlardan çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti. Özbizerdik hakkında açılan bazı davalar da devam ediyor.

Onur Özbizerdik kimdir?

Onur Özbizerdik'in annesi Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç, babası ise Adanalı bir gece kulübü işletmecisi İhsan Özbizerdik. Annesi Uğur Kılıç, İhsan Özbizerdik'ten boşandıktan sonra bir diğer karanlık isim olan Alaattin Çakıcı ile evlendi.

Annesi 9 yaşında silah kullanmayı öğrenmişti

Uğur Kılıç, erkek egemenliğindeki bu karanlık camiada bile saygı duyulan, 9 yaşından beri çok iyi silah kullanan bir kadındı. Alaaddin Çakıcı ile çeşitli sebeplerden anlaşmazlıklara düştüler. Giderek gerilen ilişkileri 1994 yılının kasım ayında noktalandı. Tek celsede boşandılar. Fakat Alaaddin Çakıcı ve Uğur Kılıç arasındaki gerginlik, sürmekte olan bazı davalarda Uğur'un tanıklık yapacak olmasından dolayı devam etti.

Annesi gözleri önünde vuruldu, o gün Onur’un doğum günüydü

İddiaya göre Çakıcı, Uğur Kılıç'a son kez görüşme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Uğur Kılıç, buluşma yerine geldiğinde Çakıcı'nın şoförü tarafından vuruldu. Kendi silahına davranma fırsatı bile bulamadan 3 kez kurşunlanan Uğur Kılıç, olay yerinde can verdi. Annesi öldürülürken Onur Özbizerdik oradaydı ve o gün Onur'un doğumgünüydü. Tüm bu olaylara şahit olan Onur Özbizerdik 13 yaşındaydı.

İlk suçunu 15 yaşında işledi

Onur Özbizerdik, Alaaddin Çakıcı'ya yıllar sürecek bir kin güdecekti. Bu olaydan 2 yıl sonra ilk suçunu işledi. Aracını düzgün parketmediği' sebebiyle Acar Ünal'ı vurduğunda 15 yaşındaydı. Onur Özbizerdik bu olaydan sonra herhangi bir ceza almadı. Çünkü Ünal Acar, şikayetçi olmamıştı…

Güvenliği cinsel organından vurdu

16 Yaşına geldiğinde ise kendisini gece kulübüne almayan güvenlik görevlisini cinsel organından vurdu. Onur Özbizerdik, bu olaydan sonra da herhangi bir ceza almadı. Birkaç yıl sonra ise üvey babası Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi, amcası Gencay Çakıcı'yı öldürtmek istedi. Bu olaydan sonra tutuklanan Onur Özbizerdik; "benim derdim Alaaddin Çakıcı ile, akrabalarıyla işim olmaz" açıklamasında bulundu.

2005 Yılında "küçük babaların kanlı çatışması" olarak basında yer bulan, pek çok kişinin öldüğü olaya adı karıştı. Bu olaydan hemen sonra yurtdışına kaçtı fakat yakalandı ve yeniden tutuklandı. Elbette ki kısa süre sonra yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Sedat Peker’in manevi oğlunu vurdu

2013 Yılında Sedat Peker'in manevi oğlu Olgun Peker'i vurdu. Bir barda oturup sohbet etmekte olan ikilinin arasında bilinmeyen sebeplerden tartışma çıkınca, görgü tanıklarının ifadesine göre Onur Özbizerdik, Olgun Peker'i bacağından vurdu. Fakat Olgun Peker "beni vuranı görmedim" diyerek Özbizerdik'ten şikayetçi olmadı.

Lakabı “Küçük baba”

"Babalık" mirası, dedesinden torununa geçmişti. Camiada adı "Küçük Baba" olarak geçiyordu. Son vukuatı ise kız arkadaşını hastanelik etmesi oldu. Son vukuatı ise kız arkadaşını hastanelik etmesi oldu. Hapisten çıktığı gün kız arkadaşını, kendisinden şikayetçi olması sebebiyle döven ve öldürmekle tehdit eden Özbizerdik, gene serbest kaldı. Çünkü kız arkadaşı şikayetini geri çekti.