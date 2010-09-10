Onur Kumbaracıbaşı: Ülkenin rotası değiştiriliyor

T24 - Referandum sürecinde yurttaşın aldatıldığını, yapılmak istenen köklü değişimlerin “demokrasi” ve “özgürlük” adı altında saklanıldığını kaydeden Kumbaracıbaşı, 12 Eylül’de “Evet” sonucu çıkması halinde AKP’nin, devrimlerin rotasını değiştireceğini söyledi.



İstanbul Haber Servisi - Eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı, anayasa değişiklik paketinin uzlaşma sağlanmadan hazırlandığını, bu nedenle de “12 Eylül’de yapılacak referandum sonucu ne çıkarsa çıksın, toplumdaki kutuplaşmanın derinleşeceğini” söyledi.



Anayasadaki değişiklik paketini gazetemize değerlendiren Kumbaracıbaşı, anayasa değişikliği paketinin, Türkiye Cumhuriyeti’nde bugüne dek yapılmış devrimlerin rotasını değiştirmeyi amaçladığını kaydetti.



Kumbaracıbaşı, bu nedenle 12 Eylül’de “Hayır” oyu kullanacağını söyledi.



Referandum sürecinde yurttaşın aldatıldığını, yapılmak istenen köklü değişimlerin “demokrasi” ve “özgürlük” adı altında saklanıldığını kaydeden Kumbaracıbaşı, 12 Eylül’de “Evet” sonucu çıkması halinde AKP’nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar yapılmış olan devrimlerin rotasını değiştireceğini söyledi. Kumbaracıbaşı, “Bu referandum, gerçekleri gizleyerek yurttaşı aldatmaya yönelik bir yapay referandumdur” değerlendirmesini yaparak amacın, yargıyı ele geçirerek denetim altına almak olduğunu kaydetti.



AKP’nin, halkın anayasa değişiklik paketini anlamadığını bildiğini ve bu durumu kullandığını ifade eden Kumbaracıbaşı, özetle şunları söyledi: “Halkın bazı maddeleri anlamayacağı düşünülüyor ancak halk, sağduyusu ve kolektif zekâsıyla bu anayasanın tehlikesini anlayacak ve ‘hayır’ diyecektir. Bugün iktidarın çok büyük bir telaş içerisinde olduğu açıkça görülüyor. ‘Evet’ sonucunu almak için her yolu deniyorlar.”



