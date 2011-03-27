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Yaşam

ONUR KONUĞU ÜLKE UKRAYNA YEMEKLERİNİ TANITTI MANİSA (A.A)

27 Mart 2011 01:23

-ONUR KONUĞU ÜLKE UKRAYNA YEMEKLERİNİ TANITTI MANİSA (A.A) - 26.03.2011 - 471. Uluslararası Manisa Mesir Festivali'nin onur konuğu ülkesi Ukrayna'dan temsilciler, yemeklerini tanıttı, halk oyunları gösterisi sundu. Anemon Otel'de verilen davet öncesi Ukrayna Büyükelçisi Dr. Sergiy Karsunskiy, eşiyle birlikte davetlileri kapıda karşıladı. Gecede davetlilere 12 çeşit Ukrayna yemeği, 4 çeşit salata, ulusal pasta ve geleneksel içecekler ikram edildi. Büyükelçi Sergiy Karsunskiy, yaptığı konuşmada, festivale onur konuğu ülke olarak davet edilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise festivallerin ülkelerin birbirleriyle kaynaşmasını sağladığını dile getirdi.  Konuşmaların ardından davetliler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ukrayna Özel Programı'na katılarak Ukrayna Halk Oyunları gösterilerini izledi. Ukrayna Özel Programı'na, Manisa Vali Yardımcısı Yüksel Ayhan, MHP Manisa milletvekilleri Mustafa Enöz, Erkan Akçay ve Ahmet Orhan, Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Emniyet Müdürü Adem Aydemir, İl Kültür Müdürü Erdinç Karaköse, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, il genel ve belediye meclisi üyeleri katıldı.  

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