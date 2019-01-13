Onur Kıvrak: Futbolu bıraktım

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un sözleşmesini fesh ettiği kaleci Onur Kıvrak futbolu bıraktığını açıkladı.

Yaklaşık 11 yıl boyunca bordo mavili ekibin kalesini koruyan 31 yaşındaki file bekçisi, Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada, “Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama kabul etmedim. ‘Trabzonsporlu Onur’ olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım” ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 2004 yılında Karşıyaka’da başlayan Onur Kıvrak, 2008 yılında Trabzonspor’a transfer oldu.

Uzun yıllar bordo mavili takımın kalesini koruyan ve milli takıma kadar yükselen tecrübeli kaleci, Kasım 2018’de süresi kadro dışı bırakılmış ve kaptanlığı elinden alınmıştı.