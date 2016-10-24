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Spor

Onur Kıvrak: Bizi küçük gördüler ama derslerini aldılar

Trabzonspor'un kalecisi, sıkıntılı günlerin geride kalacağını söyledi

24 Ekim 2016 13:28

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Onur Kıvrak, 1-0'lık Galatasaray galibiyetine ilişkin olarak, "Bizi küçük gördüler ama derslerini aldılar" ifadelerini kullandı.

Namağlup Galatasaray'ı TT Arena’da deviren Trabzonspor’da galibiyet coşkusu yaşanırken; kaptan Onur Kıvrak karşılaşma hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Bordo-mavililerin geçen sezon İstanbul’da 7 kişi kaldığı ve Sarı-Kırmızılı taraftarların oley çektiği maçı hatırlatan Kıvrak, “Galatasaray’ı yeneceğimizi maçtan önce de söylemiştim. Birine patlayacaktık o da Galatasaray oldu. Bizi küçük gördüler, yanlış yaptılar. Bizi küçük görenler sanırım derslerini aldılar” dedi.

Trabzonspor’la alay edenlere tekrar seslenen Onur Kıvrak, sözlerini şöyle noktaladı: “Trabzonspor bu ülkenin dört büyük takımından biridir. Evet, birkaç yıldır sıkıntılı günler geçirdik ama Trabzonspor ne yapar eder büyüklüğünü bu maçlarda gösterir. G.Saraylılar, Trabzon’u küçük gördüler ama yanlış yaptılar. Uyuyan dev bundan sonra uyanmıştır.”

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