 Onur Haftası |17. Hormonlu Domates LGBTİ+Fobi Ödülleri kazananlar listesinde Özdemir Erdoğan, Seren Serengil ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık da var

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 20 Haziran’da düzenlenen Hormonlu Domates Ödül Töreni’yle başladı.

2005 yılından beri gerçekleştirilen ödül töreninde bu yıl, 17 kategori oylandı. Toplam 9.308 oyun kullanıldığı anket sonucu yılın LGBTİ+fobiklerine ‘domatesleri’ takdim edildi.

Onur Haftası Komitesi törenin açılışında, “Bu demokrasi şölenine katılan tüm lubunyaları teker teker kucaklıyoruz!” dedi.

Ödül töreni başlamadan önce, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir'in Konak ilçesindeki il binasında dün sabah düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz şu sözlerle anıldı:

“17 Haziran’da HDP İzmir il örgütüne yapılan faşist saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ı anıyoruz. Kürtlere, HDP'ye, kadınlara, LGBTİ+lara yapılan sistematik saldırıları kabul etmediğimizi bir kez daha duyuruyoruz!”

Efe Sextra ve Florence K. Delight’ın sunduğu törende ödül kazananlar bu sözlerle açıklandı:

Kategori - Markalar: LC Waikiki!

“Tasarımlarında gökkuşağına yer vermeyeceğini söyleyerek” LGBTİ+’ları hedef gösteren LC WAIKIKI!

Kategori - Mekanlar: Keyf-i Künefe

Mekanlar kategorisinin kazananı, kapısına “LGBT’ye kapalıyız” yazan Keyf-i Künefe!

Kategori - Sanat: Özdemir Erdoğan

Sanat kategorisinin kazananı, Zeki Müren üzerinden LGBTİ+fobi üreten Özdemir Erdoğan.

Kategori - Mizojini: Derya Yanık

Mizojini kategorisinin kazananı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık oldu!

Kategori - Boğaziçi Özel: Süleyman Soylu

Boğaziçi direnişi üstünden LGBTİ+’ları sapkın ilan eden Süleyman Soylu’ya, Boğaziçi Özel kategorisiyle bir domates daha verildi.

Kategori - Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

Eğitim kategorisinde, BÜLGBTİ+’yi kapatan, kampüslere polis yığan, öğrencilere saldıran, kapıları kelepçeleyen Boğaziçi Üniversitesi Kayyum Rektörlüğü!

Kategori - İstanbul Sözleşmesi Özel: Cumhur İttifakı

İstanbul Sözleşmesine, aileyi ve kadını güçlendirmediği, “cinsel sapkınlıkları meşrulaştırıyor” gibi ifadelerle saldıran, Cumhur İttifakı, İstanbul Sözleşmesi Özel kategorisinin kazanını oldu!

Kategori - Eyidisli Domates: TWİTTER ÜZERİNDEN SÜREKLİ HİVFOBİ ÜRETEN TERFLER

Pozitif Dayanışma ile Onur Haftası’nın birlikte çalıştığı Eyidisli Domates kategorisinin kazananı, düzenli olarak nefret söylemi geliştiren Twitter Üzerinden Sürekli Hivfobi Üreten Terfler

Kategori - Kurumlar: İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Kurumlar kategorisinin kazananı Boğaziçi direnişi sırasında LGBTİ+ bayrağını kriminalize eden, LGBTİ+ bayrağını gözaltı sebebi olarak gören, soruşturma açan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve onun paparonları!

Kategori - Medya: Seren Serengil

Selin Ciğerci ve birçok kadını hedef gösteren, programlarında transfobik, LGBTİ+fobik söylemler üreten, transfobiyi ve kadın düşmanlığını asla bırakmayan Seren Serengil.

Kategori - Sağlık: Taksim Eğitim Araştırma Doktoru Erol Kuroğlu

Sağlık kategorisi kazananı, “trans hasta kabul etmeme hakkı” olduğunu düşünen, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktoru Erol Kuroğlu oldu.

Kategori - Siyaset: Süleyman Soylu

LGBTİ+fobiyi dilinden asla düşürmeyen Süleyman Soylu!

Kategori - Sosyal Medya Müsilajları - Yasemin Varlık

Sosyal Medya Müsilajları kategorisinin kazananı, sosyal medyada trans, non-binary görünürlüğü olan kişilere sürekli zorbalık uygulayan Yasemin Varlık!

Kategori - Beynelmilel: Mısır

Beynelmilel Kategorisi kazananı, Mısır! LGBTİ+ların ve kadınlarını yaşamlarını tehdit eden, vücut dokunulmazlıklarını ihlal eden Mısır hükümeti domateslendi.

Kategori - Spor: Melih Şendil

Spor kategorisinin kazananı, spor dalları üzerinden mizojini üreten Melih Şendil oldu.

Kategori - Transfobi: TRT 2

TRT 2, Oscar Töreni sırasında “Trans Kadınlar” ifadesini sansürleyerek domateslenmeyi hak etti.

Kategori - ALL STAR: 12. Cumhurbaşkanı

Bu kategorinin kazananı, 12. Cumhurbaşkanı.

Ödül töreninin sonunda İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, kategorilere sığdıramadıkları adaylıklarla ilgili şöyle bir açıklama yaptı:s

"Son olarak, buradaki kategorilere sığdıramadığımız adaylarımız oldu, kendi içimizden. Görsel betimleme kullanmayan Onur haftası komitesi, Kürtçe dil desteği eksik olan Kaos GL, sansür sebebiyle SPoD, kadın ve LGBTİ+’ların ifşa talebine yanıt vermeyen EŞİK Platformu'ydu bunlar. Bu adaylık önerileri bizlere durup kendimize bakma imkânı sağladı. Diliyoruz ki 18. Hormonlu Domates'te hepimiz tüm ırkçılıklarımızdan, sağlamcılığımızdan, kadın düşmanlığımızdan, transfobimizden arınırız. Biz kendimize durup bakacağız, dönüşeceğiz. Diğer kurumların da dönüşeceğine inanıyoruz."

Etkinlikte Kürtçe çeviri olmamasına ilişkin ise Onur Haftası Komitesi sosyal medya hesabından şöyle dedi:

"Etkinliğimizde işaret dili, İngilizce ve Arapça çeviri var. Çevirileri yerleştirirken temel amacımız etkinliğin erişilebilir olması oldu. Kürtçe çeviriye dair eleştirilerinizi okuyoruz ve sizleri duyuyoruz. Bu konudaki eksikliğimizi görüyoruz; etkinlik sonrası bu konuyu aramızda konuşup kamusal açıklama yapacağız."