'Onur' filmine yasağa LGBT'den tepki

Onur Haftası kapsamında Onur (Pride) filminin gösteriminin Ankara Valiliği tarafından yasaklanmasına etkinliği düzenleyen LGBT'den (Lezbiyen-Gay-Biseksüel-Transeksüel) tepki geldi. Etkinliğin organizatörleri arasında yer alan Onur Çuvalcı 17 Mayıs tarihinde bir söyleşi gerçekleştirdiklerini ancak daha önce böyle bir sorun yaşamadıklarını belirterek “Valilik güvenliğimizi sağlamaktan sorumlu, yasaklama yapmaktan değil" dedi.

Ankara Valiliği’nin “Onur” (Pride) isimli film gösterimini bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği gerekçesiyle yasaklamasına etkinlik düzenleyicisi Komünist LGBT’liler tepki gösterdi. Açıklamada “Eşit bir yaşam, eşit haklar, cinsiyete, cinselliğe dayalı sömürünün olmadığı bir dünya için mücadele veren LGBT’lerin Onur Haftası’nın AKP düzenini rahatsız etmesi şaşırtıcı değildir” dedi. Etkinliğin organizatörleri arasında yer alan Onur Çuvalcı da “Valilik güvenliğimizi sağlamaktan sorumlu, yasaklama yapmaktan değil” dedi.

"İlk icraatları yasak"

Tüm dünyada Onur Haftası etkinlikleri yapılmaktayken Türkiye’nin başkentinde il idaresinin bir film gösterimini engelleyecek kadar gericileştiği vurgulanan LGBT’lilerin açıklamasında, “Bu yasak , seçimlerde tazelenen ‘istikrar’ın neye benzediğini bir defa daha gösterdi. Kurulu düzenin Ankara’daki ilk icraatı bir LGBT etkinliğini yasaklamak oldu” denildi. Valiliğin film gösteriminden bile korkar hale geldiğinin belirtilen açıklamada, “Gericiliğini defalarca yasaklarla ispatlamış olan Ankara Valiliği, etkinlikleri, toplantıları engellemek için baskılarını şiddetlendirmekten başka yöntem bulamamakta, yine de örgütlenmemize engel olamamaktadır” ifadeleri yer aldı.

"Devletin kendisi homofobik"

Düzenlemek istedikleri film gösteriminin halkı kin ve nefrete sürükleyeceğini ve tahrik edeceğini iddia eden Ankara Valiliği’ne Komünist LGBT’liler yaptıkları açıklamada, “LGBT’lerin toplumun bir parçası olarak eşit yurttaşlar olduğunu bir kere daha göz ardı etmektesiniz. Bu yasaklamalarla ne toplumsal barış ne de kamusal düzen sağlanabilir. Kamusal alan, valilikçe işaret edilen ‘duyarlı kesimin’ tekelinde olamaz. Unutmamalı ki, kimsenin cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini ve cinsel kimliği üzerinden eşit yurttaşlık talebini yasaklanamaz” dedi. LGBT’liler,“Böylesi yasaklarla eşitlikçi bir yaşam talebinin önüne geçilebileceğini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Eşit yurttaşlık talebi için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu düzen değişecek. Sınıfsız, cinsiyetsiz, aydınlık bir düzen kurulacak” dedi.

Onur Haftası filmlerle kutlanıyor

Pera Müzesi, Onur Haftası kapsamında web sitesinde sinemaseverlere altı kısa film sunuyor. Filmler, bireylerin kendi kimliklerini bulma ve sonraki süreçte yaşadıklarına dair kimi zaman eğlenceli kimi zaman da mahrem hikâyeleri içeriyor. İzleyiciler filmleri Pera Müzesi web sitesinden online olarak izleyebilir. Pera Film, Onur Haftası’nı online bir kısa film seçkisiyle kutluyor. Seçki, bir ilk ergenin duygularını gizleme çabaları, kendi güvenli alanlarını bir yüzme kulübünde bulan trans bireyler ve kendi kimliklerini komik ve mahrem hikâyeler eşliğinde keşfeden kadınlar” gibi geniş bir spektrumda çeşitlenen deneyimlere dokunuyor.

Pera Müzesi web sitesinde yer alan seçki altı kısa filmden oluşuyor:

“Kalp Atışımda” (Beth David, Esteban Bravo, 2017),

“Beyaz Atlı Prens Boşuna Gelme” (Aykut Atasay, İzlem Aybastı, Zeliha Deniz, 2009),

“Yüzme Kulübü” (Nick Finegan, Ceci Golding, 2006),

“Hâlâ Yanıyor” (Nick Rowley, 2017),

“Pembe Oğlan” (Eric Rockey, 2015),

“Ben Kızlardan Hoşlanıyorum!” (Diane Obomsawin, 2016).