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Kültür-Sanat

Onur Caymaz ile Yaratıcı Okurluk Atölyesi yeniden Beyoğlu’nda

Onur Caymaz atöyle çalışmasını; "Cemil Meriç’ten Homeros’a, Handke’den Balzac’a, Nâzım’dan Füruzan’a bir kazı çalışması’’ şeklinde özetliyor

28 Temmuz 2016 22:40

Ödüllü şair ve yazar, Onur Caymaz tarafından düzenlenen ve ilk kez Gümüşlük Akademisi – İstanbul Arnavutköy’de gerçekleştirilen, daha önce Antalya, Ankara ve İzmir’i ziyaret eden Yaratıcı Okurluk Atölyesi, Ağustos ayından itibaren Beyoğlu’nda açılıyor.

Kültür Servisi'nin haberine göre, Onur Caymaz atölye çalışmalarını şu şekilde özetliyor:

‘’Bu atölyenin ana ekseni yazarlık öğretmek değil; Nabokov’un derslerinden mülhem, edebiyat yeteneğinin doğuştan olduğunu, öğretilebileceğini düşünmüyorum. Peki okurlar bu programda ne yapacak diyeceksiniz? Herhalde karşı be karşı oturup kitap okumayacağız  Harflerin tarihinden girecek, kelimenin macerasına uzanacak; cümlenin ne olduğundan edebi cümlenin nasıl bir şey olabileceğine; dilin kullanımından, bazı temel edebi metinlere dek büyük bir seyahate çıkacağız. Bununla da kalmayıp her ders sonunda seçtiğim özel metinleri bir sonraki derse kadar okuması gerekecek katılımcının. Farklı bir macera… Cemil Meriç’ten Homeros’a, Handke’den Balzac’a, Nâzım’dan Füruzan’a bir kazı çalışması.’’

Atölye hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir. Beyoğlu Ayrıntı Akademi’de 13-14 ve 20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan atölyenin programı ise şu şekilde:

 

1. oturum

 

Alfabe, harf, simge

* Elif’ten alfa’ya, uzun ince bir yol…* Harfler ve edebi maceraları, hurufat

: John Berger’in G’sinden, Georges Perec’in hiç e harfi kullanmadan yazdığı La Dispiration’a; Ahmet Necdet Ç’sinden, Costa Gavras’ın Z’sine, Metin Eloğlu’nun Ğ’sinden, Asaf Halet’in He’sine tüm alfabe…

 

2. oturum

 

Kelime, dil, anlam

* Kelime, kalem, kelam, mana.

* Kelime yaralanmak mı demek?

* Dil nedir, dil kusuru, dil bilinci – şarz, meşaz

* Dilin başkalaşması, yerli yerinde kullanımı

* Nokta, virgül, noktalı virgülü bilmeyen yazarlar

* Kusur sahiden üslup mudur, makas kullanmayı az bilen terzi olur mu?

* Her şey yazıldı da hepsi anlaşıldı mı?

 

3. oturum

 

Cümle, metin, kitap

Cem, cümle, içimizden geçen cümleler

* Düşük cümle, devrik cümle, bitik cümle

* Metin hayatın neresinde? “Metin” olun, edebiyat ölmedi!

* Yazarın anlatacak şeyinin olmaması. “Hiçbir şey”, anlatılabilir mi?

* Kitabın tarihi (taş, tablet, papirüs, kodeks), ilk kitaplar, kitapçı, sahaf

* Kitap kâr ettirir mi, yazar fakir olmak zorunda mı? Sektör olarak yayıncılık, piyasa

 

4. oturum

 

Yazmak, edebiyat, okumak

* Yazmak öğretilebilir mi?

* Herkes yazabilir, yazar olabilir mi?

* Edebiyat, peki, tamam ama neden?

* Okumak bir işe yarar mı? Türkiye’de okumak nasıl bir şeydir?

* Okumanın tarihi

* İyi de ne okusam?

* En sevdiğim hikâye…Dizenin söylediği

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Onur CaymazYaratıcı Okurluk AtölyesiBeyoğluödüllü yazar

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