T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gazeteci Onur Belge hayatını kaybetti

69 yaşında hayata veda eden Onur Belge'nin cenazesi yarın Kınalıada Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

06 Eylül 2015 13:47

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) eski başkanlarından gazeteci yazar Onur Belge, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kınalıada'daki evinde sabah 05.00 sularında kalp krizi geçiren Belge, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

69 yaşında hayata veda eden Onur Belge'nin cenazesi yarın Kınalıada Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

 

Onur Belge kimdir?

 

1946 yılında İstanbul'da doğan Onur Belge, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde eğitim yaptı. Gazeteciliğe 1968 yılında Günaydın Gazetesi'nde muhabir olarak başladı.

Hayatspor, Türk Haberler Ajansı, Hürriyet, Star, Star TV, BRT, Radyo Klüp, FenerbahçeTV, Fanatik ve Aydınlık gazetelerinde çalıştı.

TSYD'de yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak da görev yapan Onur Belge, 'Dünya Kupası Tarihi' adlı bir de kitap yazdı.

ETİKETLER

onur belgevefatölümhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24