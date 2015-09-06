Gazeteci Onur Belge hayatını kaybetti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) eski başkanlarından gazeteci yazar Onur Belge, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kınalıada'daki evinde sabah 05.00 sularında kalp krizi geçiren Belge, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

69 yaşında hayata veda eden Onur Belge'nin cenazesi yarın Kınalıada Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Onur Belge kimdir ?

1946 yılında İstanbul'da doğan Onur Belge, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde eğitim yaptı. Gazeteciliğe 1968 yılında Günaydın Gazetesi'nde muhabir olarak başladı.

Hayatspor, Türk Haberler Ajansı, Hürriyet, Star, Star TV, BRT, Radyo Klüp, FenerbahçeTV, Fanatik ve Aydınlık gazetelerinde çalıştı.

TSYD'de yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak da görev yapan Onur Belge, 'Dünya Kupası Tarihi' adlı bir de kitap yazdı.