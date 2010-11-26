-ONUR BAYRAKTAR YARIN TOPRAĞA VERİLECEK İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - İstanbul'da gece geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren oyuncu Onur Bayraktar, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Televizyon dizilerinde rol alan, Tiyatro Kare'nin oyuncularından Onur Bayraktar için yarın ilk olarak Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Bayraktar'ın cenazesi, Ortaköy Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Zincirlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Onur Bayraktar, dün gece 8293 plakalı motosikletiyle D-100 karayolu Kadıköy istikameti Ünalan Mahallesi dönüşünde seyir halindeyken hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından Nusret Aktan yönetimindeki 34 TCZ 56 plakalı taksiye çarparak yaşamını yitirmişti. Samsun'da 1979 yılında doğan Onur Bayraktar, 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çeşitli TV dizilerinde oynayan Bayraktar, Nedim Saban'ın kurucusu olduğu Tiyatrokare'nin oyuncuları arasındaydı.