T24 LogoT24 Logo
Gündem

Onur Bayraktar omurilik felçlileri için anılacak

Biletlerin 80 TL’den satışa sunulduğu geceden elde edilen tüm gelir, Onur Bayraktar adına TOFD ‘Akülü Tekerlekli Sandalye’ kampanyasına bağışlanacak

21 Kasım 2013 19:02

Bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Onur Bayraktar’ın anılacağı ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen geceden elde edilecek tüm gelir, TOFD ‘Akülü Tekerlekli Sandalye’ kampanyasına bağışlanacak.

2010 yılının Kasım ayında bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve yönetmen Onur Bayraktar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen bir gecede anılacak.

Gecenin sunuculuğunu, Bayraktar’ın yakın dostu oyuncu Doğa Rutkay üstlenirken, sevilen müzisyenler Birsen Tezer ve Güvenç Dağüstün de verecekleri bir konserle, şarkılarını genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı için söyleyecek.

Onur Bayraktar’ın yazdığı oyunlardan bölümlerin de okunacağı gecede Sarp Akkaya, Bergüzar Korel Ergenç, Ali Atay, Ece Uslu, Ayça Varlıer, Riza Kocaoğlu, Kaan Urgancıoğlu, Serkan Keskin gibi genç kuşağın önemli oyuncuları da yer alacak.

Biletlerin 80 TL’den satışa sunulduğu geceden elde edilen tüm gelir, Onur Bayraktar adına TOFD ‘Akülü Tekerlekli Sandalye’ kampanyasına bağışlanacak. Onur Bayraktar Anma Gecesi, 26 Kasım 2013 Salı günü, saat 20.00’de Fulya Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

 

ETİKETLER

onur bayraktaryönetmenomurilik felçiler derneğigecekonserhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24