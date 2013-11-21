Onur Bayraktar omurilik felçlileri için anılacak

Bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Onur Bayraktar’ın anılacağı ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen geceden elde edilecek tüm gelir, TOFD ‘Akülü Tekerlekli Sandalye’ kampanyasına bağışlanacak.

2010 yılının Kasım ayında bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve yönetmen Onur Bayraktar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen bir gecede anılacak.

Gecenin sunuculuğunu, Bayraktar’ın yakın dostu oyuncu Doğa Rutkay üstlenirken, sevilen müzisyenler Birsen Tezer ve Güvenç Dağüstün de verecekleri bir konserle, şarkılarını genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı için söyleyecek.

Onur Bayraktar’ın yazdığı oyunlardan bölümlerin de okunacağı gecede Sarp Akkaya, Bergüzar Korel Ergenç, Ali Atay, Ece Uslu, Ayça Varlıer, Riza Kocaoğlu, Kaan Urgancıoğlu, Serkan Keskin gibi genç kuşağın önemli oyuncuları da yer alacak.

Biletlerin 80 TL’den satışa sunulduğu geceden elde edilen tüm gelir, Onur Bayraktar adına TOFD ‘Akülü Tekerlekli Sandalye’ kampanyasına bağışlanacak. Onur Bayraktar Anma Gecesi, 26 Kasım 2013 Salı günü, saat 20.00’de Fulya Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.