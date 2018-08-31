Onur Başar: “Camia olarak elimizden geleni yapacağız”

“Biz, takımımıza her zaman güveniyoruz”

“İyi bir kura çektiğimize inanıyoruz”

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe Profesyonel Futbol İdari Menajeri Onur Başar, UEFA Avrupa Ligi gruplarında rakiplerinin belli olmasının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İyi bir kura çektiklerini belirten Başar, “İyi bir kura çektiğimize inanıyorum. UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı olmak için takım, teknik ekip ve camia olarak elimizden geleni yapacağız.” dedi.

\"BİZ, TAKIMIMIZA HER ZAMAN GÜVENİYORUZ”

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki rakiplerini değerlendiren idari menajer Başar, “Kuranın geneline baktığımızda bizim açımızdan iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Grubumuzu incelediğimizde, gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz. Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava takımlarıyla eşleştik ve bu takımları mercek altında aldığımızda, Fenerbahçe olarak oyuncu kalitesi anlamında puan alabileceğimiz, hem içeride hem de dışarıda kazanabileceğimiz maçlar oynayacağımızı düşünüyorum. Rakiplerimizden Anderlecht ve Dinamo Zagreb, kendi liglerine iyi bir başlangıç yaptı. Liglerindeki ilk 5 haftalık periyotta 4 galibiyet aldı. Bu anlamda bu iki takımın da yerel liglerine iyi başladığını söyleyebilirim. Bir diğer rakibimiz Spartak Trnava ise 6 maçta 2 galibiyet aldı. Biz, Fenerbahçe olarak her zaman takımımıza güveniyoruz. Bu maçları kazanarak gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“İYİ BİR KURA ÇEKTİĞİMİZE İNANIYORUZ”

Camia olarak UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı olmak için kenetlendiklerini ifade eden Başar, \"Kuranın geneline baktığınızda çok çekişmeli grupların olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle H Grubu’nda Lazio, Marsilya, Eintracht Frankurt gibi takımlar var. Biz, şu andan itibaren kendi rakiplerimizle ilgileniyoruz. Kendi maçlarımıza hazırlanacağız. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor: Maçlar sahada kazanılıyor. İyi bir kura çektiğimize inanıyorum. UEFA Avrupa Ligi’nde de başarılı olmak için takım, teknik ekip ve camia olarak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI