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Spor

Onur Balkan: "Daha iyi yerlere gelmek istiyorum"

"Bir dünya turunda podyuma çıkabilmek gurur verici" Hakan TARHAN / MUĞLA, (DHA) - 53'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan Onur Balkan, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu

12 Ekim 2017 22:00

\"Bir dünya turunda podyuma çıkabilmek gurur verici\"

Hakan TARHAN / MUĞLA, (DHA) - 53\'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan Onur Balkan, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
3\'üncü etabın ardından Türkiye Güzellikleri Primi klasmanının zirvesinde kalmayı sürdüren Balkan, \"Podyuma çıktığım için mutluyum. Ülkem adına, kendim adına... Bir dünya turunda podyuma çıkabilmek gurur verici. Önümüzdeki zamanlarda daha iyi yerlerde kürsüye çıkmak istiyorum\" diye konuştu.
Yarın koşulaşacak olan Marmaris - Selçuk etabı hakkında yorum yapan Onur Balkan, \"Yarınki etapta zirve finişi var. Ben kaçış grubuna girip, Türkiye Güzellikleri Primi\'ni almaya çalışacağım, onu aldıktan sonra, etabı normal bir şekilde bitirmeye çalışacağım\" dedi.
Son olarak Fransa Bisiklet Turu hakkında değerlendirme yapan Balkan, \"İnşallah Fransa Bisiklet Turu\'na da katılıp, iyi yerlere gelirim\" diyerek sözlerini noktaladı.

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