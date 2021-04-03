Onur Akay: Muharrem Erdemir Koronavirüs nedeniyle entübe edildi, maalesef yoğun bakımda uyutuluyor

Çok sayıda dizi, film ve reklamda yer alan oyuncu Muharrem Erdemir'in Koronavirüs nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

Oyuncu Muharrem Erdemir’in ailesi ile görüştüğünü söyleyen Onur Akay, “Çok değerli dostumuz usta oyuncu Muharrem Erdemir, 4 gün önce Bağcılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Muharrem Ağabey, dün maalesef entübe edildi. Uzun süredir öksürük belirtisi varmış ama ailesi ile görüştüm ve doktora götürmeye ikna edememişler. Virüs akciğerlerini kaplamış ve akciğerlerinde problem olduğu da ortaya çıkmış. Muharrem Ağabey maalesef yoğun bakımda uyutuluyor ve vücudu oksijen kabul etmiyor. Ne olur dualarınızı esirgemeyin” dedi.

Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Muharrem Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği’nin başkanlığını yaptı.