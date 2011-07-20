-ONUR AİR UÇAĞINDA TEKNİK ARIZA DİYARBAKIR (A.A) - 20.07.2011 - Onur Air'in Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak, kalkıştan kısa süre sonra teknik bir arıza nedeniyle Diyarbakır Havaalanı'na geri döndü. Alınan bilgiye göre, Onur Air'in OHY35 sefer sayılı yolcu uçağı, Diyarbakır Havaalanı'ndan İstanbul'a hareket etti. Uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza nedeniyle geri dönerek yeniden Diyarbakır Havaalanı'na iniş yaptı. Yetkililer, uçaktaki teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.