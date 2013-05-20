Onur Air 250 milyon dolara satıldı

Türkiye'nin özel havayolu şirketlerinden Onur Air’de uzun süredir yürütülen satış işlemleri sonuçlandı. Şirket, 250 milyon dolara Kudret Tuncel ile Dubai asıllı İngiliz işadamı Mehdi Shams’a satıldı.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, şu anda şirketin yaklaşık yüzde 70 hissesini elinde bulunduran işadamları, bir süre sonra diğer ortak Cankut Bagana’dan opsiyonlu diğer hisseleri de devralacak.

Temmuza kadar devam

Satış işleminin Rekabet Kurumu tarafından onaylandığı belirtildi. Onur Air’in yüzde 30 hissesini elinde bulunduran işadamı Cankut Bagana, şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevini bir süre daha sürdürecek. Temmuzda yeni yapılanmaya gidilecek.

Ortaklar kim?

Şirketin yeni ortaklarından İstanbul Esenyurt’ta bulunan Enes Makine’nin kurucusu Kudret Tuncel, 1985’te kozmetik sanayi sektöründe aerosol, parfüm dolum ve kapatma işine başladıktan sonra 1996’da Enes Makine Sanayii’ni kurdu.

Mehdi Shams de, ABD, İngiltere, Almanya, Dubai, Çin ve İran’da ofisi bulunan Home Persian şirketinin sahibi.

1.600 çalışanı var

Havacılık sektörüne 1992’de adım atan Onur Air, bugün 1.600 çalışanı ve 32 uçağı ile yurtiçinde 14, yurtdışında 5 tarifeli uçuş gerçekleştiriyor. İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman ve KKTC Ercan’dan charter (tarifesiz) seferler de düzenleyen şirket, haziranda Antalya, Batman, Erzincan, Sivas ve Malatya’ya çapraz uçuş başlatacak. Şirket, geçen yıl 3 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.