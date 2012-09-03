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Yaşam

Otoyolda giderken önünden savaş uçağı geçti

Sürücünün önüne sadece birkaç metre yüksekten ses hızıyla uçan bir savaş uçağı çıkıverdi

03 Eylül 2012 22:57

Rusya’nın güneyinde otoyolda seyreden bir otomobilin şoförü belki de bin yıl düşünse aklına gelmeyecek bir manzarayla karşılaştı. 

İnanılmaz anlar araçta bulunan bir kamerayla görüntülendi. Video için tıklayın...
 
Rus RT televizyonunun haberine göre internette izlenme rekoru kıran görüntülerde, SU-24 tipi bir savaş uçağının otoyolda seyreden otomobilin önünde aniden belirerek saniyeler içinde ses hızıyla ortadan kayboluşu görülüyor.
 
Bazı uzmanlar SU-24’ün bölgede eğitim uçuşu yapan bir uçak olabileceğini söylerken, bazıları da maceracı bir pilotun otoyolun sadece birkaç metre üstünde eğlence aradığını düşünüyor.
 

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