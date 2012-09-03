Otoyolda giderken önünden savaş uçağı geçti

Rusya’nın güneyinde otoyolda seyreden bir otomobilin şoförü belki de bin yıl düşünse aklına gelmeyecek bir manzarayla karşılaştı.

Rus RT televizyonunun haberine göre internette izlenme rekoru kıran görüntülerde, SU-24 tipi bir savaş uçağının otoyolda seyreden otomobilin önünde aniden belirerek saniyeler içinde ses hızıyla ortadan kayboluşu görülüyor.

Bazı uzmanlar SU-24’ün bölgede eğitim uçuşu yapan bir uçak olabileceğini söylerken, bazıları da maceracı bir pilotun otoyolun sadece birkaç metre üstünde eğlence aradığını düşünüyor.