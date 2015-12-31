Onuncu zanlı Brüksel'de yakalandı



Brüksel'de polisin düzenlediği bir operasyonda ele geçirilen kişinin 1993 doğumlu Belçika vatandaşı Ayoub B. olduğu belirtildi. Zanlının Molenbeek semtindeki bir evde yakalandığı ancak aramalarda silah veya patlayıcıya rastlanılmadığı açıklanırken, baskında on kadar cep telefonunun ele geçirildiği ifade edildi.

Savcılık cep telefonlarına inceleme yapılmak üzere el koydu. Zanlıya terör örgütüne üye olmak ve cinayet suçları isnat ediliyor.

En az dört firari

Paris'te 13 Kasım' 2015'te 130 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların zanlılarından biri Fransa'da sağ olarak ele geçirilirken, en az dört kişinin firarda olduğu belirtiliyor. Arananlar arasında Paris'teki terör eylemleri esnasında bir restorana intihar saldırısı düzenleyen teröristin kardeşi Salah Abdeslam da bulunuyor. Abdeslam'ın Paris saldırılarıyla doğrudan ilişkisi olduğuna dair güçlü kuşkular var.