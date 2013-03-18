Onun patronu Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanlığı Fotoğraf Film Şube Müdürü, aynı zamanda usta bir foto muhabiri olan Mehmet Demirci, Cumhurbaşkanı’nın sosyal medya ve özellikle Twitter hesaplarının ardındaki en önemli isim. Bu mecralarda yayınlanan fotoğrafların büyük bir çoğunluğu onun imzasını taşıyor.

Dünya liderleri arasında, ABD Başkanı Barack Obama ve şimdilerde sanırız cenneti mekan tutmuş olan merhum Venezuelalı lider Hugo Chavez’den sonra Twitter’ın en çok takip edilen liderinin Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu sanırız bilmeyen yok. Meraklısı için belirtelim; Gül’ün Twitter’daki takipçi sayısı 2 milyon 921.093 kişiye ulaşmış durumda. Barack Obama 28 milyon, Chavez ise halen 4 milyonu aşkın takipçiye sahip.

Köşk’ün Fotoğraf-Film Şubesi Müdürü Mehmet Demirci, savaş muhabirliği ile başlayan meslek anılarını Taraf'tan Özgür Durgun'a anlattı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şimdiye dek Türkiye’de bu makama gelen cumhurbaşkanlarının aksine, sosyal medyada aktif bir profil çiziyor. Çıktığı yurtdışı ve yurtiçi gezilerden sık sık tweet’ler atıyor, fotoğraflar paylaşıyor. Cumhurbaşkanı sadece Twitter’ı değil Facebook ve Instagram gibi mecraları da bir hayli aktif kullanıyor. Bu yönüyle bir hayli sıradışı bir lider portresi çizen Abdullah Gül, Twitter mesajlarını noktasından virgülüne bizzat kendisi yazıyor.

Samimi fotoğraflar

Abdullah Gül’ün sosyal medyadaki görünürlüğü ve takipçi sayısının bu denli yüksek olmasının sanırız en önemli nedeni, Cumhurbaşkanı’nın bu hesapları bizzat kendisinin kullanıyor olması kadar, sık aralıklarla paylaştığı fotoğraf karelerindeki samimi üslup olsa gerek... Cumhurbaşkanlığı Fotoğraf Film Şube Müdürü, aynı zamanda usta bir foto muhabiri olan Mehmet Demirci, Cumhurbaşkanı’nın sosyal medya ve özellikle Twitter hesaplarının ardındaki en önemli isim. Bu mecralarda yayınlanan fotoğrafların büyük bir çoğunluğu onun imzasını taşıyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Taraf yazarı Hıdır Geviş’in koordinatörlüğünü üstlendiği “Yurttaş Gazetecilik Programı”nın bu haftaki konuğu olan Mehmet Demirci, bize hem Abdullah Gül ile çalışmanın nasıl olduğunu hem de kendi fotoğraf serüvenini anlattı.

Otostopla Hindistan’a gitti

Mehmet Demirci, Cumhurbaşkanlığı’nda çalışmaya başlamadan önce uzun yıllar dünyanın en sert ve zor bölgelerinde ağır şartlarda foto muhabirliği yaparak Türk basınına hizmet vermiş eski bir gazeteci aynı zamanda. Gazetecilik okuduktan sonra otostopla Hindistan’a gitmiş. Ardından İran-Irak savaşı sırasında katır sırtında Irak’a girmiş ve savaşı izlemiş. Sudan mülteci kamplarını görüntülemiş. Pakistan’da Keşmir depreminde bir ay boyunca bölgede kalmış. Dünyanın bu zor coğrafyalarında çalışmak Demirci’yi bunaltınca o sırada çalışmakta olduğu gazeteden ayrılarak soluğu ABD’de almış. Geçimini bir süre pizza dağıtarak sağlamış ama serde gazetecilik olunca kısa süre sonra yine mesleğe dönerek bu kez yabancı ajanslar için fotoğraf çekmeye başlamış. Obama’nın seçim kampanyasını izleyen, Guantanamo Üssü’ne giren ve Haiti Depremi’nden fotoğraflar çeken sınırlı sayıda gazeteciden biri olan Demirci, ABD dönüşü şimdiki görevine başlamış.

Son bir buçuk yıldır Cumhurbaşkanı Gül’ün tüm programlarını saati saatine takip ederek fotoğraflayan Demirci, Abdullah Gül’ün fotoğrafa çok meraklı bir lider olduğunu söylüyor. “Cumhurbaşkanımız gerçek anlamda bir fotoğraf tutkunu. İyi fotoğrafın ne olduğunu çok iyi biliyor. Twitter’da kullanacağı fotoğrafları kendisi seçiyor. Kimi seyahatlerde, “Bu akşam çok müthiş bir gün batımı vardı fotoğrafladınız mı?” ya da “Şu fotoğrafı daha geniş açılı bir lensle çekseydiniz daha iyi bir fotoğraf çıkardı” gibi yorumlar yaptığına şahit olmuşumdur.”

Fark ettirmeden fotoğraflamış

Cumhurbaşkanlığı gibi bir zirvenin insanı eninde sonunda yalnızlaştırabileceği düşünülse de Gül’ün hayli neşeli ve samimi bir kişilik sergilediğini belirten Demirci, Ankara’da karlı bir kış gününde bir program için aracına binmeden önce yağan karın güzelliğine dayanamayarak kısa bir an olsa bile kar topu yapan Gül’ün bu anını hemen fotoğrafladığını anlatıyor. “Klasik protokol fotoğraflarının ötesinde daha önce görülmemiş, daha sıcak fotoğraflar üretmek için çalışıyoruz’’ diyen Demirci, Cumhurbaşkanı’nı pek çok kereler yalnız, fark ettirmeden fotoğraflamış.

İyi fotoğrafçı iyi insandır

Mehmet Demirci, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda otursa bile, bir liderin de insan olduğunu unutmamak gerektiğine dikkat çekiyor ve yaptığı işin milyonlarca kişinin gözünde o makamı daha “ulaşılabilir” kılmaya çalışmak olduğunu ekliyor. Konuk pek çok dünya lideri ile birlikte de Gül’ü fotoğraflayan Demirci, kralların, kraliçelerin, devlet başkanlarının belki de en özel sohbetlerinin sessiz tanığı olarak o anları ölümsüzleştiriyor. İyi fotoğrafın sırrı ise Demirci’ye göre şu formülde saklı: “İyi fotoğraf çekebilmek için önce iyi insan olmanız gerek ve elbette kabınızı (kafasını göstererek) iyi doldurmanız...”