Onun için her gün 1994'te başlıyor

T24 - İngiltere geçirdiği iki trafik kazasının ardından hafızası 24 saat içine sıkışan Michelle Philpots'un hayaıtın konuşuyor.







1994 yılında geçirdiği kaza sonrasında bir önceki güne dair hiçbir şeyi hatırlamayan Philpots, kocası tarafından her gün evli olduklarına dair ikna edilmeye çalışılıyor. Kendisini uyandığı her gün 1994 yılında zanneden Philpots, 1997 yılında evlendiği eşi İan ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. İan 13 sene önce yapılan düğün fotoğraflarını göstererek, eşine evli olduklarını anlatmaya çalışıyor.

Kocasını her gün yeniden hatırlamak zorunda olan Philpots'un tek sıkıntısı bu değil...Philpots yaptıklarını hatırlamak için her gün post itlerle notlar hazırlıyor, cep telefonunun takvim kısmına kendisi için hatırlatmalar ekliyor.