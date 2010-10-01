-ONUN İÇİN HAYAT ÇEKİLMEZ OLDU ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Sultan Çoğalan - ''Dünyanın En Uzun Adamı'' unvanını 246.5 santimetre boyuyla kazanan Mardinli Sultan Kösen, sağlık sorunları nedeniyle 3 yıldır Ankara'da, asgari ücretle çalışan ağabeyinin yanında kalıyor. Rekorun bir önceki sahibi Çinli Bao Xishun'dan 10 santimetre daha uzun olan ve geçen yıl ''Dünyanın En Uzun Adamı'' unvanını alan 28 yaşındaki Kösen, ayrıca en büyük el (27.5 santimetre) ve ayaklara da (36.5 santimetre) sahip. Ancak Kösen'in uzun boyu, günlük hayatta bazı sorunlar yaşamasına da neden oluyor. Mardin'in Derik ilçesi Dede köyünde 5 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Kösen, boyu nedeniyle kendine uygun giysi ve ayakkabı bulmakta zorluk yaşıyor. Ayakkabı numarası 60 olan Kösen'in pantolon uzunluğu ise 1,5 metre. Kösen, otomobile binerken adeta bir bohça gibi katlanıyor. Kösen, hayırsever bir vatandaş tarafından özel olarak yaptırılan 3 metre uzunluğunda, 1.60 santimetre boyundaki yatakta yatıyor. Boyunun getirdiği avantajları diğer insanları rahat bir şekilde görme, duvarda yapılacak tadilat işleri rahatça yapabilme, ampul veya perdeyi rahat takabilme olarak sıralayan Kösen, yaşantısı ve sorunlarını A.A muhabirine anlattı. -OKUMA AZMİNİ KAYBETMEDİ- Geçen yıl kazandığı ''Dünyanın En Uzun Adamı'' unvanı dolayısıyla yaklaşık 35 ülkeyi gezme imkanı bulduğunu belirten Kösen, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi. Günlük yaşamının büyük bölümünün evde televizyon izleyerek veya bilgisayar kullanarak geçirdiğini söyleyen Kösen, sağlık sorunları nedeniyle aksattığı eğitimin tamamlamaya çalıştığını, kendi çabasıyla bilgisayar öğrendiğini belirtti. Gittiği ülkelerdeki en büyük sorunun yabancılarla anlaşmak olduğunu, Samanyolu Eğitim Kurumları'nı ziyaretinde dil öğrenme isteğini ilettiğini belirten Kösen, yöneticilerin uygun görmesi üzerine İngilizce öğrenmeye başladığını anlattı. Kösen, geçen yıl da tanıtımına katkı sağlamak için üzerinde iletişim bilgileri ve Londra'da çektirdiği fotoğrafının bulunduğun kartvizit yaptığını kaydetti. -''ÜLKEMDE İLGİ GÖRMÜYORUM''- Yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra ülkesindeki resmi makamların ve halkın ilgisizliğinden de yakınan Kösen, ''Dünyanın en uzun adamı unvanıyla gittiğim ülkelerde insanlardan büyük ilgi görüyorum. Ama nedense ülkemde nereye gidersem bütün kapılar yüzüme kapanıyor. Normal vatandaşlar gibi hakkımı istiyorum. Ülkemin dünyada tanıtımını yaptım. Yabancı ülkelerde gördüğüm ilgiyi ülkemde göremiyorum'' dedi. Tanınmasına vesile olan boyunun maddi anlamda bir avantaj sağlamadığını söyleyen Kösen, Guinness Rekorlar Kitabının maddi anlamda bir katkı sağlamadığını, ancak rekor kıranlara çeşitli tanıtımlarda para desteği verilmesi noktasında serbest bırakıldığını aktardı. Bugüne kadar yaptığı özel tanıtımlarda kendisine para verildiğini, ancak bunların astronomik olmadığını, geçimini sağlayacak kadar olduğunu belirten Kösen, ''Yaşadığımız evi bile TOKİ'nin ücreti bir miktar aşağı çekmesi sayesinde alabildik. Ayrıca AK Parti Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel'in de desteği oldu. Ben de bir miktar para yatırdım. Milletvekilimizin bize yardımları oluyor. Başbakanımızın bana sahip çıkacağını umut ediyorum'' diye konuştu. -''12 DEV ADAMA VAR BANA YOK''- Kösen, ''12 dev adam şampiyonluk kazandı'' diye birçok tebrik telefonu aldıklarını dile getiren Kösen, ''Ancak ben de ülkemin tanıtımını yapmama rağmen kimse beni aramadı'' dedi. Türkiye'de insanların kendisine olan duyarsızlığından şikayet eden Kösen, şunları kaydetti: ''İnsanların ilgisini doğal karşılıyorum. Ama bazen abartıyorlar. Bir defasında Kızılay'da halktan biri yanıma gelerek eliyle ayaklarımı ölçtü. Bu davranış beni rahatsız etti. Boyumun uzun olmasından hiç bir zaman isyan etmedim. Ancak yaşadığım sağlık sorunları hayatımı çekilmez hale getiriyor. Her insan gibi benim de işim olsun istiyorum. Alnımın teriyle paramı kazanmalıyım. Sürekli sağlık sorunları yaşayınca organlarda iflas ediyor. Bu nedenle hayatımdan endişeliyim.'' -''DÖRT DUVAR ARASINDA HAYAT GEÇER Mİ?''- Normal insanlar gibi çalışmak istediğini dile getiren Kösen şunları söyledi: ''Ben de sabah evden çıkarak işime gitmek istiyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle masa başında bir iş olursa çalışmak istiyorum. Bu dört duvar arasında hayat geçer mi? Çektiğim bütün sıkıntılarımı ailem de çekiyor. Ağabeyim evli ve çocukları var. Asgari ücrete çalışıyor. Onlar da benimle aynı dertleri paylaşıyor. Bunları aileme yaşatmak istemiyordum. Ancak bir işim olursa günlük yaşamım daha düzenli hale gelir. Aileme katkım olur. Yetkililerden bana destek çıkmasını istiyorum'' diye konuştu. Yurt dışında da kendisi gibi uzun insanların bulunduğunu ancak diğer devletin gerekli ihtiyaçları sağlayarak onların hayatını kolaylaştırdığını dile getiren Kösen, İzlanda'ya gittiğinde kendisi için özel koltuk ve odanın hazırlandığını ve bunların halen korunduğunu söyledi. -UZUN ADAMIN, AĞIR SAĞLIK SORUNLARI- Rekor kırmasını sağlayan boyu nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını bildiren Kösen, beynindeki hipofiz bezinin aşırı salgılanması yüzünden beyninde tümör oluştuğunu, tümörü aldırmak amacıyla ameliyat olduğunu, ancak tamamen alınamadığını kaydetti. Kösen, büyüme hormonu nedeniyle kalbinde ve diğer iç organlarında da büyüme oluştuğunu belirterek, dizlerinin ağırlığı taşıyamadığını bu nedenle kaslarda erime yaşadığını, bu nedenle fizik tedavi gördüğünü anımsattı. ''Geçmiş yıllarda yapılan ameliyat nedeniyle 13 ay süresince evimdeki yaşamım adeta sürünerek geçti'' diyen Kösen, bu yıl içerisinde Londra'daki bir kanalının hayatını belgesel yaptığını, bunun üzerine kanalın aracılığıyla Amerika'daki bir hastanede radyo terapi gördüğünü, ancak rahatsızlıklarının halen devam ettiğini söyledi. Baston yardımıyla ayağa kalkan ve yürümekte zorlandığını ifade eden Kösen, yüzde 82 engelli raporunun bulunduğunu kaydetti. -KÖSEN'İN DOKTORU VE AĞABEYİ- Sultan Kösen'i tedavi eden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Endokrinoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Gürlek de Sultan Kösen'de tıp alanında jigantizm olarak bilinen ''devlik'' sorunu bulunduğunu belirtti. Kösen'in şu anki sorununun hormonlarından kaynaklandığını ve sürekli testler yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Gürlek, Kösen'in şu anda boy uzamasının durduğunu anlattı. Prof. Dr. Gürlek, Kösen'in vücudunun zamanla çok büyük zarar gördüğünü, bacaklarından sorunlar bulunduğunu anlatarak, Kösen'in tam manasıyla iyileşmesinin mümkün olmadığını, şu anda Kösen'e ilaç tedavisine başladıklarını bildirdi. Fabrikada asgari ücrete çalışan Sultan Kösen'in ağabeyi Hasan Kösen ise kardeşinin uzun yıllardır Hacettepe Üniversitesinde muayene olduğunu belirtti. Ancak yeşil kart sahibi olan kardeşinin üniversite hastanesinde tedavi görmesi için herhangi bir devlet hastanesinden sevkinin yapılması gerektiğini dile getiren Kösen, ancak devlet hastanelerinde sürekli sıkıntılar çıkarıldığını, devlet hastanelerinin gerekli ekipmanların kendilerinde bulunduğunu belirterek çoğu zaman sevk vermediğini aktardı. Kösen, Mardin'den Ankara'ya sevk işleminin kolay olduğunu, ancak Ankara içinde bunun zor olduğunu bildirdi. Kösen, bu durumun kardeşinin tedavisini sürekli ertelemesine neden olduğunu söyleyerek, bu konuda kendilerine kolaylık sağlanmasını talep etti. Kardeşinin 12 yaşına kadar normal bir gelişiminin olduğunu, ancak bu yaştan sonra sürekli uzamaya başladığını kaydeden Kösen, ''Kardeşimin boyu hipofiz bezindeki büyüme hormonunun aşırı salgılanması nedeniyle uzadı. Beyninde tümör var. Ameliyatlarla parça parça alınmasına karşı tamamı alınamıyor. Ayrıca boyu nedeniyle bacaklarındaki kaslarda erime oldu. Artık vücut ağırlığı taşıyamıyor'' şeklinde konuştu. Kösen, engelli raporu olan kardeşinin engelli ve evde bakım hizmeti ücreti de aldığını söyledi.