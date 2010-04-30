'Onun gerçek yüzünü görmek istemezsiniz'

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Angelina Jolie, Brad Pitt'i Jennifer Aniston'ın elinden aldığından beri tüm dünyaya; çevresindekilerin isteklerine duyarlı, yardımsever, iyi kalpli ve anaç bir kadın olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Ancak Jolie'nin medya danışmanlarının da desteğiyle yarattığı bu yalancı imaj, gerçeklerden çok ama çok uzak. In Touch dergisine konuşan Jolie'nin eski koruması, ünlü yıldızın kapalı kapılar ardında, tahammül edilemez, gaddar ve duyarsız bir kadın olduğunu söyledi. Beş yıl boyunca Jolie'nin yanında çalışan ve ismini Bill olarak açıklayan koruma görevlisi, "Angelina Jolie'nin bir halka gösterdiği, bir de çok yakınlarının bildiği iki farklı yüzü var. Emin olun hiç kimse o ikinci yüzü görmek istemez!" diye konuşuyor.Venedik'te ikizleri Knox ve Vivienne ile gazetecilere poz veren Jolie, kameralar kendinden uzaklaşır uzaklaşmaz bebekleri hemen bakıcılarına bırakıyor! Koruma görevlisi, "Asla çocuklara zaman ayırmıyor. Brad ise her normal baba gibi çocuklarına olabildiğince zaman ayırmaya çalışıyordu" diyor Angelina Jolie ile birlikte olmadan önce Hollywood'un en yakışıklı erkeklerinden biri olan Brad Pitt, yıllar süren ilişkinin ardından tamamen çöktü! Jolie'nin ünlü aktöre son derece kötü davrandığı da belirtiliyor. Koruma görevlisi, Pax ve Maddox'un Angelina Jolie'den hiç hoşlanmadığını ve ünlü oyuncuya kendi aralarında 'Ejderha' ismini taktıklarını söyledi. Bill, "Çocuklar aralarında sık sık ejderhayı öldürme planları yapıyorları!" diye ekledi. Daha çekingen olan Pax ve saldırgan Maddox sık sık kavga ediyor. Bu kavgalara Angelina Jolie, kesinlikle müdahale etmiyor. Angelına Jolie'nin büyük aşkı süpermodel Jenny Shimizu ile ilişkisi hâlâ sürüyor! Bill, "Onların 10 kez otel odasına birlikte girip yaklaşık üç saat sonra, otelden ayrıldıklarına şahit oldum! Sürekli haberleşiyorlar" diye konuşuyor.