Onun adı Mehmet Ali!

Bazı yörelerdeki ilginç yaygın adaklar bazen çocukları sıkıntıya sokuyor. Tıpkı Hatay'da yaşayan 7 yaşındaki Mehmet Ali gibi.



Edinilen bilgiye göre, kentte inançlara göre birçok ailenin çocuk sahibi olabilmek umuduyla yaptığı saç adağı nedeniyle erkek ya da kız çocuklarının saçları 7 yaşına kadar kestirilmiyor.



İsteğin gerçekleşmesinin ardından çocuk okula başlamadan koyun adayarak, davul zurnalı törenlerle saç kesiliyor. Bu uygulama nedeniyle kentte birçok aile çocuk sahibi olma umuduyla adakta bulunuyor.



Merkeze bağlı Alazi köyünde de 2 çocuğu da doğduktan kısa süre sonra ölen ve yaklaşık 9 yıl çocuk hasreti çeken anne Recimoğlu, adağı nedeniyle adak yaşı dolmasına karşın oğlunun yarım metreyi bulan saçlarını kestiremiyor.



Evlendikten kısa süre sonra dünyaya gelen iki çocuğunun öldüğünü ve uzun süre çocuk sahibi olamadığını ifade eden anne Recimoğlu, bunun üzerine yörede oldukça yaygın olan saç adağında bulunduğunu söyledi.



Allah'a dua ederek, “Bir çocuğum olursa 7 yaşına kadar saçlarını kestirmeyeceğim. Daha sonra koyun kesip tören düzenleyerek, davul zurnalı bir tören yapacağım” diyerek adakta bulunduğunu belirten Recimoğlu, şöyle devam etti:

“Adağımın ardından bir yıl geçmesinin ardından hamile kaldım ve bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Onun saçlarını süre dolana kadar hiç kesmedim ve daha sonra koyun kesip tören düzenleyerek adağımı gerçekleştirdim.”



Kızını kucağına almasından 2 yıl sonra tekrar hamile kaldığını ve Mehmet Ali'yi dünyaya getirdiğini belirten anne Recimoğlu, oğlunun saçını da kızının ki gibi kestirmediğini kaydetti.



Saçlarıyla ilgili bugüne kadar herhangi bir şikayette bulunmayan Mehmet Ali'nin okula başlamasıyla rahatsız olduğunu vurgulayan anne Recimoğlu, “Oğlum renkli gözlü ve uzun saçlı olunca öğretmenleri ve arkadaşları ilk bakışta onu kız zannediyor. Mehmet Ali de bu duruma üzülüyor. Bu yüzden bir an önce saçlarından kurtulmak istiyor” diye konuştu.



Saçlardan kurtulması biriken paraya bağlı



Oğlunun saçlarını koyun adayarak ve tören düzenleyerek okula başlamadan önce kestirmeyi düşündüklerini, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle kurban alamadıkları için bunu yapamadıklarını anlatan anne Recimoğlu, parayı en kısa sürede denkleştirip Mehmet Ali'yi okulda yaşadığı sıkıntıdan kurtarmak istediğini kaydetti.



Saçları uzun olduğu için arkadaşlarının kendisini ilk bakışta kız zannettiğini belirten Mehmet Ali ise, saçlarının uzun olmasına üzüldüğünü, diğer erkekler gibi kısa saçlı olmak istediğini söyledi. Özellikle yaz aylarında saçlarının kendisini çok rahatsız ettiğini belirten Mehmet Ali, “Annemle kıyafet almaya gittiğimizde herkes beni kız zannettiği için önce etek ya da elbise veriyor, annem durumu anlatınca erkek kıyafetlerini çıkarıyorlar. Ben bu durumdan artık çok sıkıldım. Bir an önce bu saçlardan kurtulmak istiyorum” dedi.





