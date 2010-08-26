O'nun 5 farklı ismi var

T24- Antalya'da yaşayan kamyon şoförünün adı nüfusta Ergün, okulda Ersun, askerde Ersin, evlendirme dairesinde Ersün yazıldı. İsim karışıklığından bunalan şoför, dava açarak Ersin ismini aldı. Değişiklikten sonra SGK, "Ersin'in kaydı yok' diyerek ödenen Bağ-Kur primlerini yok saydı. Emekliliğine 1 yıl kalan Akbaş'ın şimdi 20 yıl çalışması gerekiyor.



Antalya'da yaşayan kamyon şoförü Ersin Akbaş (45), doğduğunda nüfusa 'Ergün' ismiyle kadın olarak kaydedildi. Böylesine ancak fıkralarda rastlanır dedirten hatalar zinciri bu yanlışlıkla başladı. Akbaş'ın kadın olarak kaydedildiğini fark eden aile nüfus müdürlüğüne giderek erkek olarak kaydı değiştirdi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel Köyü'nde dünyaya gelen evli ve 3 çocuk babası Akbaş ilkokuldan ise Ersun Akbaş adına düzenlenmiş diplomayla mezun oldu.



Habertürk'ün haberine göre, yaptığı tüm başvurulara rağmen hatayı düzelttiremeyen Akbaş, askere ise Ersin Akbaş olarak çağrıldı. Askere gidene kadar hatalar zinciri nedeniyle 3 isim kullanan Akbaş, 18 ay askerlik yaptı. Akbaş, 1990 yılında 15 günlük seferberlik görevi için bu kez Ersün ismiyle askere alındı.

Askerden sonra evlenen Akbaş'ın evlilik cüzdanına Ersün ismi yazıldı. Gittiği her yerde ismiyle ilgili sıkıntı yaşayan Akbaş, 2006 yılında isminin Ersin olması için nüfus müdürlüğüne dava açtı. 2008 yılında sonuçlanan davayla, Akbaş'a resmi olarak Ersin ismi verildi.

Ancak bu kez Akbaş'ın karşısına Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) sorunu çıktı. SGK, "Ersin'in kaydı yok' diyerek daha önce ödenen tüm primlerini yok saydı. 1984 yılından sigorta girişi bulunan ve ödediği primlerle bir yıl sonra emeklilik hakkı kazanacak olan Akbaş'ın, emekli olabilmesi için şimdi 20 yıl çalışması gerekiyor.

İsmiyle ilgili hatayı sadece nüfus müdürlüğünün değil, birçok kamu kurumunun yaptığını belirten Akbaş, "Kimliğimde Ersin, ehliyetimde Ersün, sağlık karnemde Ersun, kızımın karnesinde ise Ergün ismi yazıyor. Bankalardan aldığım kredi kartlarında da farklı isimler bulunuyor. Hatta bir bankanın hem Ersin hem de Ersün isminde iki kredi kartı bulunuyor. Günlük hayatta da birçok sıkıntı yaşıyorum. Örneğin bir bankadan Ersün ismiyle 24 ay taksitle kredi aldım. İsmim Ersin olunca banka paranın tamamını istedi. Borç ödemek için gittiğim Bağ-Kur ise ödemeyi kabul etmedi" dedi.



HAYATIMI GERİ İSTİYORUM



Hayatına 5 farklı isimle devam etmek zorunda kalan Ersin Akbaş, SGK'ya dava açarak prim gün sayısının verilmesini isteyeceğini söyledi. Bir isim hatasının hayatını kararttığını söyleyen Akbaş, "Benim geçmişimi çaldılar. Hayatımı geri istiyorum. Yaşadığım sıkıntılar nedeniyle psikolojim bozuldu. Üstelik hataları düzeltmek için büyük miktarda para ödedim. Mahkeme kararıyla Ersin ismini aldıktan sonra 4 kişiyi öldürmüş oldular. O 4 kişinin ölümüyle birlikte kayıtlarda geçmişimle ilgili hiçbir şey görünmez oldu. Yapılan hata nedeniyle emekliliğim bile hayal oldu. Eğer hatayı düzeltmezlerse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim" diye konuştu.

Ersin Akbaş'ın lise öğrencisi kızı Büşra Akbaş ise, babasının isminin sürekli değişmesine çok şaşırdığını belirterek, "Ben babama en fazla Ersin ismini yakıştırdım. Umarım bundan sonra değişmez" dedi.