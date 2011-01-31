Önümüzdeki hafta da soğuk hava devam edecek

T24 - Soğuk hava, yurt genelinde önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''Meteorolojik Değerlendirme''ye göre, kar yağışları kuzey, iç ve doğu bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürecek, gece ayazlarıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayları görülecek.

Yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. 1 Şubat Salı günü ise Ege ve Akdeniz kıyılarında hafif, Marmara, kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor.

2 Şubat Çarşamba günü, Ege ve Akdeniz kıyılarında hafif, Marmara ile kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ülkenin batı kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi ve hafta sonuna kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla görülecek kar yağışları ile kıyı kesimlerde hafif ve yer yer orta kuvvette, Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.



Doğu'da köy yolları kapandı

Bu arada kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 625 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdarelerine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı, kent merkezlerinde de hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta, kar nedeniyle araç trafiğinde zaman zaman aksamalar oluyor. Belediye ekipleri, yollarda iş makineleriyle kar temizliği yapıyor.



