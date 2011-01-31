T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Önümüzdeki hafta da soğuk hava devam edecek

Soğuk hava, yurt genelinde önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edecek.

31 Ocak 2011 02:00

T24 - Soğuk hava, yurt genelinde önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edecek.
 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''Meteorolojik Değerlendirme''ye göre, kar yağışları kuzey, iç ve doğu bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürecek, gece ayazlarıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayları görülecek.

Yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. 1 Şubat Salı günü ise Ege ve Akdeniz kıyılarında hafif, Marmara, kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor.

2 Şubat Çarşamba günü, Ege ve Akdeniz kıyılarında hafif, Marmara ile kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ülkenin batı kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi ve hafta sonuna kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla görülecek kar yağışları ile kıyı kesimlerde hafif ve yer yer orta kuvvette, Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.


Doğu'da köy yolları kapandı

Bu arada kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 625 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdarelerine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı, kent merkezlerinde de hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta, kar nedeniyle araç trafiğinde zaman zaman aksamalar oluyor. Belediye ekipleri, yollarda iş makineleriyle kar temizliği yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24