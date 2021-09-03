Perakendeciler, AVM’lerde ortak alan genel giderleri konusunda yaklaşık 2 yıldır süren çalışmalarına rağmen sonuç alamıyor.

Ticaret Bakanlığı’yla görüşmeler yapıldığını ancak bugüne kadar bir sonuca ulaşılamadığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “3 yıl önce Dövizle kiralamalar konusunda çok büyük problemlerimiz vardı. Perakendeciler 3 AVM'de eylem yapmışlardı. Çok geçmeden Cumhurbaşkanı kararıyla düzenleme yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde de AVM'lerde perakendecilerin protestolarını duyarsak şaşırmayalım” dedi.

Bloomberg HT'den Gamze Şener'in haberine göre hangi başlıkların, hangi oranlarda ortak alan genel giderlerine dahil edildiğini bilmediklerini söyleyen Öncel, “Bu konuda Ticaret Bakanlığı’na yaptığımız çok sayıda başvuruda şeffaflığın sağlanmasını istedik. Açıklaması karmaşık olduğu için bilgi vermek de zorlaşıyor. Önerimiz, İstanbul’un önde gelen bazı AVM’lerinde olduğu gibi bu giderlerin belirli bir rakam üzerinde kiranın içine dahil edilmesi” diye konuştu.

"Ortak alan genel giderleri kiraya dahil edilebilir"

BMD üyeleriyle yapılan ankete göre, AVM’lerde mağazası olan üyelerin yüzde 95'i genel giderlerle ilgili detaylı açıklamayı alamıyor. BMD Başkanı Öncel yaklaşık 440 AVM içinde bu oranın oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

“Ortak alan genel giderleri belirli bir rakam üzerinde kiranın içine dahil edilebilir” diyen Öncel, bu anlamda bakanlığa ortalama bir öneride de bulunduklarını söyledi. BMD Başkanı Sinan Öncel, “Kötü idare ya da suistimal durumunda yüksek cezalar düzenlenmeli. Bu cezalar da bakanlık yetkisiyle her bir mağaza için uygulanmalı. Bu sorunun çözümünde en önemli unsur denetim ve suiistimallerin önüne geçmek” yorumunu yaptı.