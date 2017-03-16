"Önümüzde 1 Mayıs var, bizimkiler herhalde Hollanda polisi gibi davranmaz"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalığa polis müdahalesi sonucunda 7 Türk'ün yaralandığını hatırlatarak "Önümüzde önemli günler var. Nevruz var, 1 Mayıs var, Gezi Parkı protestolarının yıldönümü var, Gazi protestolarında öldürülenleri; Belkin Elvan’ları, Ali İhsan Korkmaz’ları, Ethem Sarısülük’leri ve diğerlerini anma günleri var. Var oğlu var. Herhalde bizim polis Hollanda polisi gibi davranmayacaktır" dedi.

Kocaeli'nde toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda'ya sert tepki göstermiş; "Benim vatandaşlarımın üzerine at, it sürersen bunun hesabını vereceksin. Dolayısıyla öyle Türkiye hakkında bilmem ne raporu hazırlamak falan geç o işleri" demişti.

Mehmet Tezkan'ın "Hollanda krizi çok faydalı oldu" başlığıyla yayımlanan (16 Mart 2017) yazısı şöyle:

Hollanda’yla yaşanan krizin iki boyutu var..

Biri diplomatik..

Öteki kaba kuvvet gösterisi..

Aile Bakanı’nın istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edilmesi diplomatik skandal..

Yenilir yutulur tarafı yok..

Bakanlar Kurulu bir dizi karar alarak cevap verdi.. İlişkileri dondurdu..

Kabul edilir bulmadık..

***

Sadece bunu değil, kaba kuvvet kısmını da kabul edilir bulmadık..

Hollanda polisinin TOMA’lardan tazyikli su sıkarak Aile Bakanı’nı destekleyen göstericileri dağıtmasını..

Protestocuların üzerine köpekleri salmasını..

Elinde bayrak, konsolosluğun önünde toplananları coplamasını..

Orantısız güç kullanmasını..

Kabul edilir bulmadık..

Şiddetle kınadık..

Faşizmin hortlaması dedik..

Neo-Nazizm ilan ettik..

***

Ankara’nın en üst düzeyde bu tavrını görünce Rotterdam krizi hayırlara vesile oldu dedim..

Demokrasimizin çıtasını yükseltti..

Geleceğimizi aydınlattı..

Niye mi?

Açıklayayım..

Önümüzde önemli günler var.. Nevruz var, 1 Mayıs var, Gezi Parkı protestolarının yıldönümü var,

Gazi protestolarında öldürülenleri; Belkin Elvan’ları, Ali İhsan Korkmaz’ları, Ethem Sarısülük’leri ve diğerlerini anma günleri var..

Var oğlu var..

Herhalde bizim polis Hollanda polisi gibi davranmayacaktır..

Hollanda polisi gibi TOMA’larla gelmeyecektir..

***

Haa.. Bir de Hollanda polisi şu ayıbı yapmış..

Şiddetle kınadık..

Hollanda polisi, gösteriye katılanların bir kısmını saatler sonra evlerine giderek gözaltına almış..

Kınadığımıza göre, demek ki polisimiz artık gösteriye katılanlara evden toplayarak ceza verme yöntemine başvurmayacak..

Hollanda krizi çok faydalı oldu; çok..

Asıl tehlikenin farkında mısınız?

Gençler kırılıyor, gençler çaresiz..

İş yok, güç yok..

Genç nüfusta işsizlik yüzde 24’e çıkmış.. Resmi rakama göre, her dört gençten biri işsiz..

İş aramayanları da katarsak..

İş aramaktan umudunu kesip kahve köşesinde pinekleyenleri de sayarsak..

Her üç gençten biri işsiz..

Durum vahim..

***

İşsizlik oranı yüzde 12.7 olmuş.. Yedi yılın rekoruymuş..

3 milyon 872 bin olmuş.. Gayri resmi rakam 7 milyon diyor..

Dünyada kriz var mı?

Yok..

Biz de kriz var mı?

Yok..

Var aslında ama yokmuş gibi davranıyoruz..

Suriye, El Bab, Rotterdam, çift başlılık, Avrupa’ya haddini bildirmek gibi söylemlerle idare ediyoruz..

***

Diyorum ki 18 yaşına gelen genci vekil yapmaya çalışacağımıza, iş versek..

Önce bir işleri olsa..

Önce bir meslekleri olsa..

Önce ceplerine üç beş kuruş girse..

Başbakan’ın Artvin vaatleri

Başbakan’ın Artvin mitingini televizyondan izledim..

Artvin’e şunu yapacağız, bunu yapacağız diye vaat üstüne vaat verdi..

Bakanlarına talimat yağdırdı..

Yaptıklarını anlattı..

Yapacaklarını söyledi..

***

Sözünün sonunda referandumda evet oyu istedi..

Artvinlilerin kafası karışmıştır herhalde..

Evet oyu verirlerse, Başbakan gidecek..

Vaatleri de onunla beraber!.

Kalırsa, mecburen bir kez daha seçime girecek.. Artvinlilerin karşısına bir kez daha çıkacak..