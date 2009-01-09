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'Onu konuşma Aysun'

'Haydi Gel Bizimle Ol' programında Ergenekon konusunda Müjde Ar'dan imalı bir çıkış geldi.

09 Ocak 2009 02:00

Müjde Ar, Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı'nın birlikte sundukları 'Haydi Gel Bizimle Ol' programında Ergenekon konusunda Müjde Ar'dan imalı bir çıkış geldi.

Çiğdem Anad, konuyu Ergenekon'dan açmak isterken Müjde Ar, "Biz edebimizle şu programı bitirelim. Çünkü dakika bir birisi içeriye giriyor. Fazla karıştırma bu Ergenekon mergenekon" diyerek konuyu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına getirdi.

Aysun Kayacı'nın konuyu tekrar Ergenekon'a getirmesi üzerine Müjde Ar, "Onu bak çok konuşma çok konuşma" diyerek partnerine esprili bir müdahalede bulundu.

Eşi Ercan Karakaş'ın siyasete atılmasından sonra söylemlerine daha dikkat ettiği gözlenen Müjde Ar'ın bu imalı sözleri dikkatleri çekti.

Kendi kendime gülüyorum

Son zamanlarda kendisinde garip bir durum ortaya çıktığını belirten Müjde Ar, "Bende otomatik olarak şöyle bir şey oldu, hangi konuda olursa olsun bir şeyler kontrol altına alınınca bana manyak gibi gülme krizi geliyor. Sinirim bozuluyor, evde kendi kendime de gülüyorum çalışanlar korkmaya başladı" diye konuştu.

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