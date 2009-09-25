'Onu gördüğümde içim cız ediyor!'

Cem Davran ve Tülin Şahin'in sunduğu 'Güzel Bir Gün' programına konuk olan Saba Tümer, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.



"Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna "Bilmiyorum. O düşününce olacak bir şey de değil" şeklinde cevap veren Saba Tümer, evliliğe değecek birini bulduğunda düşünebileceğini söyledi.

Bu adamlar neredeler?



Cem Davran'ın "Çok talibin var söyleyeyim" şeklindeki sözleri üzerine, izleyenlerden zaman zaman evlilik teklifleri aldığını ancak gerçek hayatta böyle bir şey olmadığını söyledi. Saba Tümer, bu durumu da tiye aldı ve "Neredeler abi?" diye konuştu. Tümer daha sonra çok çalıştığını ve bu nedenle de bir ilişkiye, aşka ayıracak pek vakti olmadığını belirtti.



Unutamadığı aşkı



Hayatında 3 kez gerçekten aşık olduğunu da ifade eden Saba Tümer, özellikle bir tanesini görünce hala içinin cız ettiğini söyledi.