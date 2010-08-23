O'nu engelleyemezsiniz!

T24- Dünya çapında 500 milyon kullanıcısı bulunan ve üye sayısı gün geçtikçe artan sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta engelleyemeyeceğiniz tek bir isim var... O da Facebook’u kuran Mark Zuckerberg.



Konuya blockzuck.com sitesi tarafından dikkat çekildi. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’i engellemeye çalıştığınızda ekranda “Genel Engelleme başarısız hatası” adı altında “Engelleme başarısız.” mesajı yer alıyor.



Eğlenceli görülebilecek bu ayrıntıya rağmen otoriteler, herkesin herkesi engelleyebilme hakkına sahip olduğunu dolayısıyla kullanıcıların Zuckerberg’i de engelleme hakkına sahip olması gerektiğini, bu sınırlamanın kaldırılması gerektiğini belirtiyorlar.