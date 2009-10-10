'Onu döve döve adam ettim'

"Kaşınırsa döveceksin"

İşadamı Serhat Türkkan şirketine ortak yaptığı eşi Arzu Yanardağ hakkında kadınları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Evlenmeden önce Yanardağ'ı tekme tokat dövdüğü haberleri çıkan Türkkan, şiddet uyguladığını gizlemedi.Bugün gazetesinin haberine göre, kıskançlık yüzünden ünlü oyuncuyu dövdüğünü itiraf eden Türkkan, "Dayak cennetten çıkmadır. Kadın kaşınırsa döveceksin. Arzu dayak yedikten sonra akıllandı. Şimdi iyi bir eş, çocuğuna iyi bir anne oldu. O zamanlar dövdüğüme hiç pişman değilim. Mutluluğumuzu o attığım dayaklara borçluyuz" dedi.Eşi Arzu Yanardağ'a birtakım yasaklar uyguladığını belirtirken zehir zemberek sözler sarf eden Serhat Türkkan şöyle konuştu: "Eşime kamera önü yasak değil ama seviyeli projelerde yer almasını istiyorum. Sabah programlarının kaliteli yapıldığına inanmıyorum. Nerede alkışlaması nerede susması direktifi verilen, parayla tutulan seyircilerden çok ucuz programlar çıkıyor.Bu programları varoş işi gücü olmayan insanlar izliyordur. Sunucuları da çok kötü, konuşmasını bilmeyen, iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar. Sadece kanalın yöneticileriyle ilişkisi yüzünden program sunuyorlar."