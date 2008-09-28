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'Onu asla affetmem'

Sibel Can’ın eski kayınpederi Selçuk Ural’a kızgınlığı bitmiyor

28 Eylül 2008 03:00

Eski kayınpederi Selçuk Ural’a 50 bin YTL’lik tazminat davası açan Sibel Can kazandığı parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını açıkladı. 

Ural’ın “Oğlum Hakan Sibel yüzünden ölümden döndü” açıklamasına sinirlenen Sibel Can, bu sözlerin hesabını mahkemede sormaya hazırlanıyor. Avukatı Aydın Kurban’a konuyla ilgili talimat veren Can, eski kayınpederine 50 bin YTL’lik tazminat davası açıyor. Eski eşi Hakan Ural’ın “Babam Sibel’den özür diledi, konu kapandı” sözlerine de değinen Can, şunları söyledi: “İsterse benden canlı yayında özür dilesin bu konu benim için asla kapanmayacak. Namusuma dil uzattı onu asla affetmem. Bunun hesabını adalet önünde verecek. Hatta ilk mahkemeye ben gideceğim ve kendimi savunacağım.

Benim çocuklarım artık her şeyi anlayabilecek yaştalar. Bu durum onların psikolojilerini de etkileyebilir. Çocuklarıma da, babaannelerini de dava açacağımı söyledim. Melissa ve Engin Can bana ’anne olması gerekeni yaptın’dediler. Zaten dedeleriyle öyle sanıldığı gibi de kuvvetli bir bağları da yok. Sadece babaannelerine çok düşkünler. Sulhi Bey ile bu durumu hiç konuşmadım; ama o da dava açacağıma mutlaka sevinmiştir. O sözleri söylerken torunlarını bile düşünmedi. Selçuk Bey maalesef yaşının adamı olamadı. Bu davadan kazanacağım 50 bin YTL’yi de Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamayı düşünüyorum” dedi.

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