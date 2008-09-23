Onsekiz Mart Üniversitesi, 2010 yılına hazırlanıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, 2010 yılında Çanakkale'de yapılacak "Dünya Üniversiteler Kongresi"nin hazırlıkları sürüyor.



ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdemir, yaptığı açıklamada, 20-24 Ekim 2010'da düzenlenecek kongrenin ÇOMÜ, Uluslararası Üniversiteler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Bilimler Akademisi'nin organizasyonuyla gerçekleştirileceğini söyledi.



Tüm dünyada üniversitelerin ana işlevlerinin meslek kazandırma amaçlı eğitim ve öğretimin yanı sıra bilimsel araştırma ve kamuya yönelik diğer hizmetler sunmak olduğuna işaret eden Akdemir, çağdaş üniversitelere, gündemde yer almaya başlayan küresel sorunlar konusunda da büyük görevler ve sorumluluklar düştüğünü vurguladı.



Ulusal ekonomilerin bütünleşme çabaları, ülkeler ve kültürler arası ilişkilerin artması, iletişimde ülke sınırlarının ortadan kalkması gibi etkiler sonucu gelişen küreselleşmenin birçok sorunu da beraberinde getirdiğini ifade eden Prof.Dr.Akdemir, "Bu kapsamda, küresel sorunlar çerçevesinde üniversitelerin yeni hedefleri ve görevlerinin tartışılması, yeni hedef ve görevlerin belirlenmesi ve kalıcı çözüm önerilerinin uluslararası platformlarda oluşturulup, paylaşılması gerekmektedir" dedi.



İnsanlığı tehdit eden küresel yoksulluğun giderilmesi, küresel iklim değişiminin ve ısınmanın anlaşılması ve önlenmesi, küresel terörün önüne geçilmesi, gelir dağılımı eşitsizlikleri ile sağlık hizmeti adaletsizliğinin ortadan kaldırılması, çevre kirliliğine kalıcı çözümler getirilmesi gibi konularda sadece BM, AB, UNESCO, OECD, G8 gibi uluslararası örgütler ya da hükümetlerin çabalarının yeterli olmadığını ifade eden Prof.Dr. Akdemir, üniversitelerin söz konusu konularda devreye girip, çözümler üretmesinin önemli katıklar sağlayacağını kaydetti. Üniversitelerin öncelikle bu sorunların aşılmasıyla ilgili olarak stratejik planlarına hedef koymaları, merkezler oluşturmaları ve ders programlarını yeniden belirlemeleri gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Akdemir, şöyle konuştu:



"Kuşkusuz, üniversitelerin neler yapabilecekleri konusu kongre sırasındaki bildiriler aracılığıyla belirlenecektir. ÇOMÜ, üniversiteleri ve üniversitelerle yakın iletişim içindeki kurumları, araştırmacıları, entelektüelleri bir araya getirip, dünyamızı tehdit eden bu ve benzeri küresel sorunların anlaşılması ve çözüm yolları alanında üniversitelerin yeni işlevleri ve rolü üzerinde geniş çaplı bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlamaktadır."

