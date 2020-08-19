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Ekonomi

Ons tekrar 2 bin doların altına indi, gram altın güne 473 TL seviyesinden başladı

Altın ve döviz kurları için perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak faiz kararı bekleniyor

19 Ağustos 2020 09:04

 

Altın yeni güne gram fiyatı 473 TL seviyesinde başladı.

Dün küresel piyasalarda ons altının 2 bin dolar seviyesini yeniden geçmesiyle gram altın 476 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Bugün ise ons ABD Merkez Bankası'nın (FED) Temmuz ayı tutanakları öncesinde 2 bin doların altına tekrar indi. Ons güne 1993 dolar seviyesinden başladı.  

Yeni günde gram altın, fiyatı 473 TL seviyelerinden işlem görürken, şu dakikalarda çeyrek altın 772 TL, Cumhuriyet altını 3 bin 179 TL fiyatından işlem görüyor. 

Türkiye'de altın ve döviz kurları için perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak faiz kararı bekleniyor. 

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