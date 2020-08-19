Ons tekrar 2 bin doların altına indi, gram altın güne 473 TL seviyesinden başladı

Altın yeni güne gram fiyatı 473 TL seviyesinde başladı.

Dün küresel piyasalarda ons altının 2 bin dolar seviyesini yeniden geçmesiyle gram altın 476 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Bugün ise ons ABD Merkez Bankası'nın (FED) Temmuz ayı tutanakları öncesinde 2 bin doların altına tekrar indi. Ons güne 1993 dolar seviyesinden başladı.

Yeni günde gram altın, fiyatı 473 TL seviyelerinden işlem görürken, şu dakikalarda çeyrek altın 772 TL, Cumhuriyet altını 3 bin 179 TL fiyatından işlem görüyor.

Türkiye'de altın ve döviz kurları için perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak faiz kararı bekleniyor.

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