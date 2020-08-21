Ons fiyatındaki düşüş ve Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasıyla gerileyen gram altın 450 TL'ye indi

Gram altın, küresel piyasalarda ons altının düşmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma günü müjdeli bir haber vereceğini açıklamasının etkisiyle 456 TL seviyesinden 450 TL'ye indi.

Hafta başında 2 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeleyen ons altın aşağı yönlü baskılanarak 1935 seviyesine kadar indi. Onstaki bu düşüş iç piyasaya da yansıyarak 450 TL seviyesine kadar indi. Gram altın önceki haftalarda 480 TL'ye kadar tırmanmıştı.

Şu dakikalarda çeyrek altın 729 TL, Cumhuriyet altını ise 3 bin TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ons fiyatındaki geri çekilmeninse ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalacağına dair beklentilerin risk iştahını artırdığı, bunun da güvenli liman altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını belirtiyor. Altının düşmesinde Erdoğan'ın bugün saat 15.00'da açıklayacağını duyurduğu müjdenin de etkisi olduğu düşünülüyor.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" demişti.

Reuters ve Bloomberg haber ajansları 'müjde'nin Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili olacağını duyurmuştu.