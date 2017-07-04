Onno Tunç dünya arenasında

1996 yılında bir uçak kazasında hayatını kaybeden müzisyen, besteci ve aranjör Onno Tunç’un eserleri artık ''Universal Music Publishing Group'' tarafından temsil edilecek.

Birgün'ün haberine göre, Onno Tunç’un kızları Selin Tunç ve Ayda Tunç, edisyon anlaşmasını geçen hafta İstanbul’da imzaladı.

Kardeşi müzisyen Arto Tunçboyacıyan’ın da eserlerini temsil eden Universal Music Publishing Group’un Türkiye ofisinden yapılan açıklamada, ” Sen Ağlama, Hadi Bakalım, Yeniden Sev, Değer mi Hiç?, Şinanay, Ünzile, Haydi Gel Benimle Ol, Sultan Süleyman, Geri Dön, Gir Kanıma, Yalnızca Sitem gibi benzersiz bestelerini büyük bir gururla temsil edeceğimiz Onno Tunç’u bu vesileyle bir kere daha özlem ve saygıyla anıyoruz” denildi.