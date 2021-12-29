"OnlyFans fenomenleri erotik mesajlaşmaları yapması için asistan tutuyor"

İçerik üreticilerine kendi fotoğraflarını ve ürettikleri videoları kullanıcılara satma imkânı tanıyan sosyal paylaşım platformu OnlyFans’in en popüler içerik üreticilerinin kendilerine gelen erotik mesajları yanıtlamak için asistan tuttuğu iddia edildi.

Indy100’de yer alan habere göre, Mel Magazine isimli dergiye konuşan ünlü OnlyFans içerik üreticileri tanıdıkları pek çok üreticinin mesajları yanıtlamak için birine ödeme yaptıklarını söyledi.

Lara adıyla bilinen bir kullanıcı “Tanıdığım her içerik üretici bir menajerlik şirketiyle çalışıyor. Belli sayıda kullanıcınız olduğunuzda mesajlarla tek başınıza mücadele etmeniz imkansız” dedi.

Lara, çok sayıda tanınmış OnlyFans fenomeninin erotik mesajlaşmalarını başkasına yaptırdığını söyledi.

Geçen ay Reddit’te paylaşım yapan bir erkek, OnlyFans’teki kadınlar için “hesap danışmanlığı” yaptığını söylemişti. Kullanıcı “Erkeklerden onlara cevap yazdığım için para alıyorum. İyi bahşişler de alıyorum. Bazen 100-400 dolar arasında değişebiliyor. Eğer bir kadına mesaj atıyorsanız benimle konuşuyor olabileceğinizi unutmayın” demişti.