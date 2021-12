OnlyFans fenomeni Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor

OnlyFans fenomeni Genie Exum hakkında erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla dava açıldı.

22 yaşındaki Instagram fenomeni Genie Exum'un, Manhattan'ın Hell's Kitchen bölgesindeki evde çıkan bir tartışma sırasında bir mutfak bıçağıyla erkek arkadaşını sırtından bıçakladığı iddia edildi.

New York Polis Teşkilatı (New York Police Department -NYPD), polisin pazartesi akşamı 10. Bulvar'daki eve çağrıldığını ve Genie Exum'un gözaltına alındığını The Independent'a doğruladı.

NYPD açıklamasında, "Ekipler olay yerine vardığında, şikayette bulunan 30 yaşındaki erkek, 22 yaşındaki bir kadınla sözlü tartışma yaşaması üzerine, kadının kendisini mutfak bıçağıyla kolundan ve sırtından bıçakladığını ihbar etti" dendi.

Instagram'da 45 bin takipçiye sahip Exum'un bu platformdaki 86 gönderisi seyahat fotoğrafları ve selfie'lerin karışımından oluşuyor.

Model, fotoğraf ve videoları için abonelerinden aylık 20 dolar (yaklaşık 185 TL) aldığı OnlyFans isimli sosyal medya sitesinde kendini boşboğaz Alabamalı özgür ruh olarak tanımlıyor. Exum, siteye katıldığından beri 655 içerik üretti ve 180 binden fazla beğeni topladı.

Sosyal medya fenomeni hakkında silahla fiziki yaralama kastıyla saldırıdan dava açıldı ve kendisi salı günü New York Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Exum, The Independent'ın yorum talebine haberin yayımlandığı tarihte hemen yanıt vermedi ve mahkeme kayıtlarında bir savunma avukatı bilgisi de yer almadı. Öte yandan hayati tehlike oluşturmayan yaraları sebebiyle NYC Health + Hospitals/Bellevue adlı hastaneye kaldırılan erkek arkadaşının durumuysa stabil.