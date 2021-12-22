OnlyFans CEO'su Gan: En güvenli sosyal medya platformu olacağız

OnlyFans CEO'su Amrapali Gan, "Dünyadaki en güvenli sosyal medya platformu olmayı taahhüt ediyoruz." dedi.

Müstehcen içeriğiyle bilinen popüler platform OnlyFans'in kurucusu Tim Stokely, CEO'luk görevinden istifa ettiğini dün duyurdu. Stokely'nin yerine, şirkete 18 ay önce katılan Pazarlama ve İletişim Başkanı Amrapali Gan getirildi.

Platformu 2016'da kuran Stokely, "yeni uğraşlar peşinde koşmak için" görevden ayrıldığını söyledi. Eski CEO, şirkette gayriresmi bir danışmanlık rolü üstleneceğini bildirdi. Gan'ın şirkete karşı "derin bir tutku" beslediğini belirten 38 yaşındaki Stokely, "Görevi, organizasyonu büyük potansiyeline ulaşmasını sağlayacak vizyona ve isteğe sahip bir meslektaşıma ve arkadaşıma devrediyorum." diye konuştu.

Gan da yaptığı açıklamada yeni görevine başlamak için çok heyecanlı olduğunu söyledi. "İçerikleri üzerindeki kontrolleri en üst seviyeye çıkarmak ve para kazanmalarını sağlamak için topluluğumuzla yakından çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" diyen 36 yaşındaki Gan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki en güvenli sosyal medya platformu olmayı taahhüt ediyoruz."

Kullanıcı sayısı 180 milyona ulaştı

İçerik üreticilerine kendi fotoğraflarını ve videolarını sitenin kullanıcılarına satma imkanı tanıyan OnlyFans, Covid-19 pandemisiyle popülerliğini artırdı. Şirket, kullanıcı sayısının 180 milyona ulaştığını ve iki milyondan fazla içerik üreticisi olduğunu bildirdi.

Platformda içerik üreticileri arasında müzisyen, spor hocaları ve ünlü isimler yer alıyor. Ancak platform en çok çıplak içeriğiyle biliniyor.

Öte yandan OnlyFans, 18 yaşın altındakilerin müstehcen içerik satmasını önleyemediği gerekçesiyle eleştiriliyor. OnlyFans, ödeme işlemcilerinin baskısının ardından ağustosta pornografik içeriklere sitede izin vermeme kararı almıştı. Ancak epey tepki çeken kararın ardından şirket geri adım atmıştı.