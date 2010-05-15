Önlüklere son

T24 - Seneye okul kıyafetleri serbest. İşte yeni öğretim yılında okullarda geçerli olacak kıyafet kuralları..



MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen, öğrenci ve veliler arasında yaptığı “Okul kıyafetleri serbest olsun mu?” anketine göre “Önlük kalksın, serbest kıyafet gelsin” diyenlerin sayısı “Önlük uygulaması devam etsin” diyenlerin önüne geçti.



Gelecek öğretim yılından itibaren öğrenciler okula mavi önlük ya da okulların belirlediği formaları giymeden gidecek. İşte yeni öğretim yılında okullarda geçerli olacak kıyafet:



-Kışın pamuklu yazın keten pantolon giyilecek.

-Kota izin yok.

-Şort ve askılı giymek yasak.

-Kızlarda etek giyme. zorunluluğu yok. Etek boyu dizin hemen altında olacak.

-Erkek öğrenciler kışın renk şartı olmaksızın gömlek ve ceket giyecek yazın tişört serbest.

-Erkek öğrencilerde tek renk kravat zorunluluğu kaldırıldı.

-Kıyafetler dini, etnik, ideolojik sembol ve renkleri taşımayacak.

-Başörtüsü, türbana izin yok.

-Sandalet ve terlik gibi ayağı açıkta bırakan ayakkabılar giyilemeyecek.





‘Siyah’ yasadan da çıkacak



MEB, “Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik”te de değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yasada hâlâ ilköğretim ve or ta öğ re - tim okullarında okuyan çocukların “siyah” önlük giymesine yönelik kural var. MEB’in daha önce düzenlediği çalıştayda kıyafetlere serbestlik getirilmesi önerisi yer almıştı.







