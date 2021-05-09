Online siparişlerdeki ürün toplama hızını 5 kat artıran ROBOT TARO kullanımda

Pandemi sonrası işlem hacmi artan online perakende sektöründe Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot destekli ürün toplama asistanı TARO, Migros depolarında kullanılmaya başlandı.

Migros'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, online siparişlerdeki ürün toplama hızının 5 katına çıktığını belirtilerek, "Migros Sanal Market ekibinin yönlendirmeleri ile Asis Otomasyon ve Migros 'un Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot, perakende sektöründe teknolojik anlamda gelinen son noktadır" denildi.

Kendi yolunu çizerek siparişi hatasız bir şekilde tamamlıyor

TARO, mağaza/depo içerisinde bulunan akıllı rafların rehberliğinde en doğru ve en kısa yol haritasını çıkartıyor. Arka planda binlerce algoritmanın çalıştığı yapay zeka ve sensör teknolojilerini kullanan sistem, böylece siparişte yer alan ürünlere hızla ulaşıyor. Akıllı raflar üzerindeki LED ışıklar ürünü göstermek için yanarak hedefteki doğru ürünü işaret ediyor. Robot üzerindeki QR okuyucuları ve sepet ağırlık sensörleriyle ürün Migros çalışanları tarafından doğrulanarak sipariş hatasız bir şekilde tamamlanıyor. Kullanıcı dostu tasarıma sahip robot ile 3 sipariş aynı anda toplanabiliyor.

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, TARO teknolojisinin uluslararası perakendenin kullanımında bir ilk olduğunu belirterek, "robotik sistemler, yapay zeka ve algoritmalarla entegre çalışan bu teknolojik sistemin uluslararası perakendenin kullanımı için ihracatına olanak sağlayacağız" dedi.

TARO’nun mağaza depolarında kullanılmaya başladığını ifade eden Tort şunları söyledi:

“Bugünün perakendesinin ötesinde ve gelecekte de dünya perakendesinin yönünü etkileyecek teknolojik bir gelişmeye öncülük ediyoruz. Uluslararası perakendede hem fiziksel mağazacılık hem de e-ticarette sahip olduğumuz bilgi birikimiyle dünya perakendesine yeni bir teknoloji kazandırıyoruz. Migros olarak robotik sistemler, yapay zeka ve algoritmalarla entegre çalışan ve dünyada ilk olan bu teknolojik sistemin uluslararası perakendenin kullanımı için ihracatına olanak sağlayacağız.

Mağaza depolarımızda kullanıma aldığımız robot destekli ürün toplama asistanı TARO ile hızımıza hız kattık, online siparişlerdeki ürün toplama hızımız 5 katına çıktı. Migros Sanal Market ekibinin yönlendirmeleri ile Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot, perakende sektöründe teknolojik anlamda gelinen son nokta. Migros perakende sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi.

Müşterilerimiz, artık tek tıkla her ürünü evinden sipariş verebilmenin kolaylığını ve rahatlığını yaşıyor. Hem offline hem de online taraftaki alışverişlerde, kalite kadar hıza da önem verdiklerini biliyoruz. Biz de öncü ve inovatif uygulamalarımızla müşterilerimize hem kusursuz hem de çağın ötesinde bir deneyim yaşatmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle pandemi süreciyle birlikte artan yoğun talebi karşılamak adına bir yandan ek istihdam sağlayarak organizasyonumuzu büyütürken, bir yandan da operasyonel hız ve verimlilik adına mağazadan teslim alma seçeneğini ekledik, gölge mağazalarımızı devreye aldık. Şimdi ise bugünün perakendesinin ötesinde ve gelecekte de dünya perakendesinin yönünü etkileyecek teknolojik bir gelişmeye öncülük ediyoruz. Mağaza depolarımızda kullanıma aldığımız robot destekli ürün toplama asistanı TARO ile hızımıza hız kattık, online siparişlerdeki ürün toplama hızımız 5 katına çıktı. Hatayı sıfıra indirerek verimliliğimize önemli katkıda bulunacak olan TARO, çalışanlarımızın en büyük yardımcısı olacak. Yılsonuna kadar Migros Sanal Market siparişlerinin yüzde 50’sini TARO ile hazırlıyor olacağız. Migros Sanal Market ekibinin yönlendirmeleri ile Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot, perakende sektöründe teknolojik anlamda gelinen son nokta. Migros perakende sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi.

Uluslararası perakendede hem fiziksel mağazacılık hem de e-ticarette sahip olduğumuz bilgi birikimiyle öncü uygulamalarımıza bir yenisini ekliyor ve dünya perakendesine yeni bir teknoloji kazandırıyoruz. Bu ileri teknoloji, fiziksel mağaza ve dağıtım merkezlerinde de kullanılabilecek. Migros olarak robotik sistemler, yapay zeka ve algoritmalarla entegre çalışan ve dünyada ilk olan bu teknolojik sistemin, uluslararası perakendenin kullanımı için ihracatına da olanak sağlayacağız."

Asis Otomasyon CEO’su Yusuf Kaya ise şunları konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Böyle bir teknolojiyi 12 aydan kısa bir sürede düşünce safhasından uygulamaya geçirmiş olmak, iki ekibin uyumlu çalışması ve şirketimizin uzun yıllara dayanan ‘robotik ve endüstriyel otomasyon uzmanlığı’ sayesinde oldu. Şimdi sırada bu teknolojiyi Migros’la birlikte yurtdışına taşımak ve yeni başarı hikayeleri yazma zamanıdır."