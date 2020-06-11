"Online sınavlar ile mağdur olacağız; bilgisayarı, kamerası olmayanlar var; sınav süresi kısaltıldı"

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle her sektörde alınan tedbirler gibi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) da tedbir amaçlı üniversitelerin sınav sistemine ilişkin öğrencilerin okullarda sınav olması yerine internetten online sınav olmasına karar verdi. Bu da bazı üniversite bölümlerinde okuyan öğrenciler açısından 'mağduriyet' endişesi yarattı.

YÖK sınav sistemine ilişkin "11 Mayıs 2020 tarihli ve Covid-19 tedbirler" konulu yazısında, "Dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir" dedi.

YÖK daha sonra da yaptığı açıklamada üniversite sınavlarının yüz yüze değil, internet üzerinden online yapılacağının bilgisini verdi.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de temmuz ve ağustos aylarında sınavlarını online yapılacağını üniversite yönetimi tarafından öğrendi.

Ancak Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, online sınav sisteminin kendilerini mağdur edeceğini söylüyor.

Öğrenciler sınav esnasında bilgisayarda sınav haricinde bir sekme açamadıklarını, 100'er soruluk sınavları 10'ar soruluk bloklara ayrıldığını, bir önceki soruya dönemediklerini, sınav sürelerinin kısaltıldığını, bazı öğrencilerin ise sınavda gerekli olan bilgisayar, kamera, mikrofon gibi ekipmanlara sahip olmadığını ifade ediyor.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sınavlar komite sistemiyle yapılıyor. Yani sene boyunca 1.sınıf öğrencileri 4, 2. sınıf öğrencileri 5, 3.sınıf öğrencileri 7 sınava giriyor. Bunların yanı sıra bir de final sınavları oluyor.

Seslerini duyurmak için sosyal medyada #MaltepeTıpMağdur etiketiyle kampanya başlatan öğrenciler T24'e konuştu.

Öğrenciler, sınav sisteminin mağduriyet yaratacağını düşünüyor. Mağduriyetleri de şöyle sıralıyorlar; "Bizden sınav esnasında bilgisayarımıza tam erişim isteniyor. Elektrik kesildiğinde, internette sorun yaşandığında veya bilgisayarda farklı bir sekme açtığınızda sınavımız iptal olacak ve notumuz sıfır geçecek. 100 soruyu 10 adet bloğa bölmüşler ve her bloğu 10 dakikada bitirmek zorundayız. Normal sınavlarımızda haliyle bir önceki soruya dönebiliyorduk ama bu sistemde dönemiyoruz ve bu tıp bölümü için bu olmazsa olmaz"

"Bir önceki soruya dönebilmek bölümümüz için hayati önem taşıyor"

Öğrenciler, sınav esnasında bir önceki soruya dönememenin kendileri için büyük bir dezavantaj olduğunu söyledi. Bunun nedenlerini de şöyle açıkladılar;

"Bizim bölümümüzde bir önceki soruya dönebilmek hayati önem taşıyor. Çünkü son dakikaya kadar çözemediğimiz sorulara biz en son bakıyoruz. Kolay bir sorudan süremizi kısıp zor bir soruya ayırma imkânımız kalmıyor. Çünkü her sorunun süresi kısıtlı"

"Aklımıza 'para için mağdur edildiğimiz' geliyor"

"Böyle bir mağduriyetin bize yaşatılması aklımıza 'bilerek sınavı geçemememiz ve dersler için tekrardan para vermemiz isteniyor' şeklinde bir düşünceyi getiriyor. Çünkü köyde olan arkadaşlarımız da var ve kamera, mikrofonu bırakın bilgisayarı bile yok. Dolayısıyla 'sınava nasıl girecekler' diyoruz. Yönetimden 'Çevre okullardaki bilgisayarlarda girsinler' yanıtını alıyoruz. Tüm sıkı kurallar da akla bunu getiriyor"

Öğrencilerin talepleri

Öğrencilerin talepleri, '100 sorunun 10'arlı blok şeklinde değil aynı anda açılması', 'Normal sınavlar gibi 120 dakika olması', 'bir önceki soruya geri dönülebilmesi.'

"Otoparkta aracına bindiğinde anlarsın"

Üniversite yönetimiyle sıkıntılarını paylaştıklarını da aktaran öğrenciler, "Diğer okullardaki tıp fakülteleri öğrencilerini bu kadar zorlamazken neden bize bu kadar baskı yapıyorsunuz?' sorusuna "İleride otoparkta arabanıza bindiğiniz de anlarsınız" yanıtını aldıkların söylüyorlar.

"Yatay geçiş yapmak isteyen arkadaşlarımız da mağdur olacak"

Final sınavlarının 23 Temmuz'da yapılacağını söyleyen bir öğrenci, "Üniversiteler arası yatay geçişlerin bitiş tarihi ağustosun ilk haftası. Bizim final haftamız ise ağustos sonunda. Yani isteyen bir öğrenci yatay geçiş de yapamayacak. Bunu yönetime söylediğimizde 'Bu sene yatay geçiş yok' yanıtını alıyoruz" ifadesini kullanıyor.