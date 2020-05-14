Online sınav esnasında masa çevresi, duvar, perde, tavan detayı görmek isteyen Medipol Üniversitesi'ne tepki: Kişilik haklarına saldırı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kardeşi Özer Koca’nın yönettiği Medipol Üniversitesi, final sınavına girecek öğrencilerden odalarını görüntülemelerini istedi. Üniversite, masa çevresi, duvar, perde, tavan ve odada bulunan tüm mobilyaların gösterilmesi gerektiğini belirtti. Alınan kararı kişilik haklarına saldırı olarak niteleyen öğrenciler ise okul yönetimine tepki göstererek, “Kişilik haklarımız online sınav sisteminden çok daha kıymetli” dedi.

Tepkiler üzerine Medipol, gözetimli kısmına açıklık getirmeden final tarihi ve sınav yöntemini değiştirdiğini duyurdu.

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim sürerken, Fahrettin Koca’nın ailesi tarafından yönetilen Medipol Üniversitesi, Mayıs ayının son haftasında final sınavına girecek öğrenciler için “Uzaktan Gözetimli Genel Sınav Bilgilendirmesi” yayımladı. Bilgilendirmede, final sınavı sırasında masa, masa çevresi, duvar, perde, tavan ve odada bulunan tüm mobilyaların gösterilmesi istendi. Öte yandan okul, kamera ile eşyaların nasıl gösterileceğini anlatan bir video da yayımladı.

Üniversite yönetiminin aldığı karara öğrenciler tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan öğrencilerden M.K. “İmkânları el vermeyen birçok öğrencinin yaşayacağı mağduriyetin yanı sıra evimizin yani mahremiyetimizin kameralarla görüntülenmesi etik dışı. Öğrenciyiz ama herkes gibi mahremiyetimize saygı duyulması gerekiyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, bir öğrenci, “Bize dayatılan bu yöntem kişilik haklarına aykırı. Öğrenci psikolojisini nota tercih ettiler. Kopyanın önüne geçmek istiyorlarsa özgün ödevlerle mahremiyetimize müdahale etmeyen bir seçenek sunsunlar” ifadelerini kullandı.