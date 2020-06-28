Online Onur Yürüyüşü için çağrı: Sloganını, pankartını, konumunu seç de gel!

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Konumunu belirle, bayrağını seç, sloganını yaz, online Onur Yürüyüşü'ne koş lubunya!
Tüm hafta online yürüttüğümüz etkinliklerimizi online Onur Yürüyüşü ile taçlandırıyoruz.
Onur Yürüyüşü Komitesi'nden yapılan açıklamada da şöyle denildi:
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İstanbul Onur Yürüyüşü, bu coğrafyanın en barışçıl ve en kitlesel eylemlerinden biridir. Bizi tarihsizleştirmeye çalışan muktedirlere sesleniyoruz: Bizler varız, mücadelemiz var, tarihimiz var. Sizlerin onayına muhtaç olmayan hatıralarımız, silip süpüremeyeceğiniz yaşanmışlıklarımız var bizim. Polisinizle, bekçinizle, ablukanızla “temize çekemediğiniz”, buldozerlerinizle “dönüştüremediğiniz”, inatla, aşkla
Ne bedenlerimiz, ne kimliklerimiz, ne deneyimlerimiz, ne varoluş biçimlerimiz ne de mücadelemiz homojen. Bilgi ve medya üretimi adı altında LGBTİ+’ları söylemsel şiddetle tektipleştirme, şeylere indirgeme, karikatürize etme, bizi alışılmış düşünce ve temsil kalıplarının içinde tutsaklaştırma çabaları dün olduğu gibi bugün de nafile!