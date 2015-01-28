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Bilim / Teknoloji

Online müzik servisleri korsanın korkulu rüyası oldu

Hızla büyüyen ve gün geçtikçe sayısını arttıran online müzik servisleri korsanın sonunu getirmek üzere

28 Ocak 2015 11:01

Günümüzde online müzik dinleme servisleri oldukça popüler hale gelmeye başladı. Aylık belirli bir ücret karşılığında sınırsız müzik dinlemeyi mümkün hale getiren bu servisler, görünüşe göre korsanı bitirme yönünde emin adımlarla ilerliyor.

Norveç‘te 30 yaş altındaki gençlerle gerçekleştirilen anket, korsan müziğin indirilme oranıyla ilgili bir gerçeği ortaya çıkarttı. Ankete göre gençlerin yalnızca yüzde 4‘lük bir dilimi halen korsan müzik indiriyor. Bu oran 2009 yılında yüzde 80 seviyelerindeydi. Dolayısıyla birkaç yılda gelinen bu seviyenin oldukça etkileyici olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda sonucun ne olacağı ise merakla bekleniyor.

Yazının başında da belirttiğimiz üzere korsanın bu derece gerilemesinde en büyük rolün sahibi online müzik servisleri. Açıklamalara göre bu servisler müzik sektörünün yüzde 65‘ini oluşturuyor. Norveç’te neredeyse bitme noktasına gelen korsan müziğin diğer ülkelerde ne durumda olduğuyla ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

 

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