Online lisans eğitimi geliyor

Sakarya Üniversitesi, Türkiye'de bir ilke imza attı. Üniversitenin yaptığı başvuru sonucu Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programlarının internet destekli olarak açılması YÖK tarafından onaylandı.



Derslerin herbiri, yaklaşık olarak yüzde 70 oranında internet üzerinden, yüzde 30 oranında ise sınıf ortamında olacak şekilde, karma bir eğitim modeli ile takip edilecek.



2008-2009 öğretim yılına da ek kontenjan ile bu bölümlere 50'şer kişilik öğrenci alınacak.