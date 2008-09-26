T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Online lisans eğitimi geliyor

Sakarya Üniversitesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnsan Kaynakları alanlarında online olarak lisans eğitimi vermeye başladı.

26 Eylül 2008 03:00

Sakarya Üniversitesi, Türkiye'de bir ilke imza attı. Üniversitenin yaptığı başvuru sonucu Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programlarının internet destekli olarak açılması YÖK tarafından onaylandı.

Derslerin herbiri, yaklaşık olarak yüzde 70 oranında internet üzerinden, yüzde 30 oranında ise sınıf ortamında olacak şekilde, karma bir eğitim modeli ile takip edilecek.

2008-2009 öğretim yılına da ek kontenjan ile bu bölümlere 50'şer kişilik öğrenci alınacak.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24