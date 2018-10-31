Online doktorlar artık iş başında

Gonca YAĞCI, (DHA)- DANİMARKA\'da, yeni bir uygulama sayesinde hastalar doktorun bulunduğu yere gitmeden internet üzerinden doktora ulaşarak sağlık sorunlarını danışabiliyor.

Hejdoktor.dk isimle uygulamanın CEO’su Mikkel Geerson doktora görünmenin insanlar için zaman harcayıcı bir eylem olduğunu söyleyerek insanların sağlık sorunlarını hekimlere video ve internet üzerinden danışabileceklerini söyledi.

Forbes dergisinde yayınlanan habere göre, Danimarka’da yapılan bir araştırmada, Aile Sağlığı Merkezi’ndeki doktorların yüzde 67’si hizmet verdikleri bölgedeki yeni hastaları kabul etmiyor. Bunun yerine hastalar, başka mahallelerdeki sağlık merkezlerine kayıt olmak zorunda kalıyor.

Bu da ülkede, hastaların doktora fiziksel olarak görünmek yerine sanal olarak muayene olma ihtiyacını gündeme getirdi.

2015 yılından bu yana uygulanan sistem,hastalara doktorların görüntülü olarak ulaşmasını sağlıyor.

Geerson, Danimarka’da sadece video ve uzaktan muayene pazarının yaklaşık 46 bin dolara ulaşabileceğini de belirtti.

Uygulamanın CEO’su yapay zeka ve verilerin hastalıkların teşhisi için de kullanabileceğine işaret ediyor.

Cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden de kullanılabilen bu uygulamaya benzer birkaç websitesi daha bulunuyor.

Örneğin spenderlog adlı uygulama, kişilerin yeterli derecede meyve ve sebze tüketip tüketmediklerini, yaptıkları diyetleri ne ölçüde uyguladıklarını ve kişisel yaşam tarzlarını, yaptıkları alışverişlerin faturalarını inceleyerek takip ediyor. Uygulama bunlarla ilgili kişiye tavsiye ve uyarılarda bulunuyor.

Diğer yandan ‘’Digital insan: Herkesi içine alan insanlığın dördüncü evrimi’’ adlı kitabın yazarı Chris Skinner teknoloji gelişirken insan zekası ve gücünden de yararlanılması gerektiğini söylüyor. Skinner, robotların her şeyi başaramayacağını, insanın her zaman gerekli olacağının

altını çiziyor.