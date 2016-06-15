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Dünya

Online alışveriş sitesi Alibaba'nın kurucusu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha kaliteli

Çin’in en zengin iş adamlarından biri olan Ma, daha önce sahte ürünlerden kâr ettiği için eleştirilmişti

15 Haziran 2016 15:10

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, sahte üretimin durdurulması gerektiğini ancak birçok taklit ürünün orijinallerinden daha kaliteli ve daha ucuz olduğunu söyledi.

Business HT'de yer alan habere göre; Çin’in online alışveriş sitesi Alibaba’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma, Hangzhou kentinde düzenlenen Uluslararası Akıllı Lojistikler Zirvesi’nde konuştu. Ma, “Sektörü öldüren sahte ürünler değil, iş modelleri” dedi.

Ma, artık sadece perakendecilerin değil fabrika sahiplerinin bile ürünlerini satmak için interneti kullandığını ifade etti. Çin’in en zengin iş adamlarından biri olan Ma, daha önce sahte ürünlerden kâr ettiği için eleştirilmişti. 

Dünya genelinde 423 milyon kullanıcısı olan Alibaba’da, Amazon ve eBay gibi sanal alışveriş sitelerinden daha fazla para transferi gerçekleşiyor. Brüt mal hacmi 912 milyar dolan olan Alibaba Grup'un, 2020 yılında mevcut hacmin iki katına çıkması bekleniyor.

 

 

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