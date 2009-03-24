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Dünya

Önlem yerine duaya başlayınca uçağı düşürmüş

Sicilya açıklarında 2005'te düşen Tunus yolcu uçağının pilotu, acil önlem yerine dua etmeyi seçtiği için 10 yıl hapse mahkum edildi

24 Mart 2009 02:00

İtalya'nın Sicilya adası açıklarında 2005'te düşen Tunus yolcu uçağının pilotu, düşüş sırasında acil önlemleri uygulamadığı için 10 yıl hapse mahkum edildi.

Palermo kentindeki mahkemede görülen davada savcılık, 16 yolcunun öldüğü kaza sırasında pilotun paniğe kapıldığını, acil önlemleri uygulamak yerine yüksek sesle dua ettiğini ve yakındaki bir havaalanına ulaşmaya çalışmak yerine denize zorunlu inişi tercih ettiğini kaydetti.

Mahkeme, savcılığın iddialarını geçerli bularak, pilotu ve yardımcısını 10'ar yıl hapse mahkum etti. Kazada sorumluluğu bulunan 5 yetkili de 8 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Tunus havayollarının yan kuruluşu Tuninter'e ait ATR72 yolcu uçağı, Ağustos 2005'te motorlarının durması üzerine Sicilya adası açıklarında denize zorunlu iniş yapmıştı. İtalya'nın Bari kentinden Tunus'a gitmek üzere havalanan uçağın gövdesinin bir süre su üstünde kalması sayesinde 23 kişi yüzerek kurtulmayı başarmıştı.

Kazaya, bakım sırasında takılan yanlış yakıt göstergesinin neden olduğu bildirilmişti.

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