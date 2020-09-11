"Önlem alınmıyor; en az 10 sette Koronavirüs vakası çıktı!"

Dizi/film sektöründe çalışanların peş peşe Covid-19’a yakalanması ve son olarak film setinde hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova’ya Covid-19 testi yapılması, gözleri setlere çevirdi. DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), son bir ay içinde en az 10 sette vaka çıktığını açıkladı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova (64), çekimleri Malatya’da devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde önceki gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği belirlenen Kumova’dan Covid-19 testi için örnek alındığı öğrenildi.

"Bir ayda 10 sette vaka çıktı"

BirGün'de yer alan habere göre Kumova’nın ölümü üzerine Sine-Sen’den yapılan açıklamada, Covid-19 salgınına karşı setlerde ve stüdyolarda yeterli tedbir alınmadığı vurgulandı. Yalnızca sendikaya ulaşan bilgilere göre, son bir ay içinde 10 sette vaka tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Buna rağmen birçok yapımcının vakaların bilgilerini gizlemeye çalıştığını görüyor olmamız bizi daha da kaygılandırıyor. İnsan sağlığının her şeyden önce gelmesi gereken bu günlerde işverenlerin ticari kaygılarla gerekli tedbirleri almaması ve çalışanları yasal çalışma sınırlarının üstünde çalıştırması kabul edilemez” dendi.

Son bir ayda vaka görülen setlerden bazıları ise şöyle:Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ‘Aşk 101’ adlı dizi filmin setinde bir hafta önce çalışanlara test yapıldı. 5’i teknik ekip çalışanı ve 3’ü oyuncu olmak üzere toplam 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yapımcılığını Es Film’in üstlendiği ‘Manevra’ isimli projenin çekimleri sırasında bir emekçinin Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine kendisine test yapıldı, testin sonucu pozitif çıktı. Sinema Televizyon Sendikası’nın yaptığı açıklamaya göre, emekçinin test sonucu beklenmeden çekimlere devam edildi. Sonrasında sete kısa bir süre ara verilerek hızlı tanı kitleriyle ekibe tarama yapıldı ve böylece sette en az 5 pozitif vaka olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen yapım şirketi, sete 14 gün ara vermedi.

Yapımcılığını Inter Medya’nın üstlendiği Saygı adlı dizi filmin çekimlerinde iki oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Bütün ekibe test yapıldı, sete 14 gün ara verildi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ dizi film ekibinde bir emekçinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

"Zorla istifa dilekçesi imzalatıyorlar"

Sinema Televizyon Sendikası, işten çıkarma yasağının uzatılması nedeniyle bazı yapım şirketlerinin işe girişlerde çalışanlara zorla istifa dilekçesi imzalatmaya çalıştığını duyurdu. Bu yolla işçilerin hukuki haklarının ellerinden alınmak istendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Tüm meslektaşlarımızı bu gibi belgeleri imzalamayarak sendikamızı ve dernekleri bilgilendirmeye çağırıyoruz” dendi. Açıklamada ücretsiz izne çıkarılan set emekçilerinin olduğu da belirtildi.